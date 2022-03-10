أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تأهل منتخب پولندا رسميا الى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022، وذلك على حساب روسيا التي أبعدها عن المنافسات الدولية.



وكان من المقرر أن تستضيف روسيا نظيرتها پولندا في 24 الجاري في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد وتشيكيا في 29 منه، لكن «فيفا» قرر استبعاد روسيا من مسابقاته الدولية بسبب غزوه لأوكرانيا.



وقال في بيان: «بعد القرار الصادر في 28 فبراير الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقاضي بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في جميع مسابقات «فيفا» و«ويفا» حتى إشعار آخر، قرر فيفا تأهل پولندا رسميا الى نهائي الملحق المسار الثاني».



كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة سكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 الجاري أيضا وإقامتها في يونيو المقبل.



.. و«السباحة» يرفض استبعاد الروس والبيلاروس



أعلن الاتحاد الدولي للسباحة أنه يعارض حظر الرياضيين الروس والبيلاروس من النشاطات الرياضية على الرغم من توصية اللجنة الأولمبية الدولية باستبعادهم، في قرار تبنته العديد من الهيئات والاتحادات الرياضية على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.



وأفاد الاتحاد الدولي في بيان بأن مكتبه التنفيذي «لا يزال يعارض الحظر العام المفروض على جميع الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروس، ويحافظ على موقفه بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في مسابقاته بطريقة محايدة».



ورغم ذلك، عمد الاتحاد الدولي للسباحة الذي أكد أن قراره كان مدعوما «بأغلبية ساحقة من لجنة الرياضيين» إلى تعديل قوانينه لمراجعة مشاركة الرياضيين والمسؤولين في حالات الطوارئ على أساس كل حالة على حدة، وبالتالي يمكن أن يمنع الروس والبيلاروس من المشاركة إذا «كان وجودهم يهدد سلامة ورفاهية الرياضيين أو يهدد سير المنافسة».