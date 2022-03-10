الرياض - خالد المصيبيح



مع تبقي مباراتين مؤجلتين، قلص الهلال الفارق مع الاتحاد المتصدر وألحق به الخسارة الأولى منذ 14 جولة متتالية لم يخسر فيها، وذلك في اللقاء المؤجل بينهما.

وقدم الفريقان أداء رفيعا رغم حالات الغياب المؤثرة جدا في الاتحاد ليحقق الهلال الفوز 2-1، اذ تقدم الهلال أولا عن طريق ضربة جزاء أثارت جدلا كبيرا نفذها سالم الدوسري على يمين حارس مرمى الاتحاد البرازيلي جروهي الذي تصدى بعدها لمحاولتين هلاليتين ببراعة، فيما أدرك الاتحاد التعادل في الدقيقة (59) عن طريق لاعبه هارون كمارا إلا أن الهلال أعاد التفوق بهدف لاعبه النيجيري ايغالو في الدقيقة (68) ليحافظ لاعبوه على تقدمهم حتى النهاية ورافعا رصيده الى 43 نقطة في المركز الرابع، بينما استمر الاتحاد على صدارته برصيد 54 نقطة.

وتبدأ اليوم الجولة 24 بلقاءين الأول منهما في الأحساء، حيث يحل أبها (السادس) ضيفا على الفتح (الثامن) آملا الوصول إلى منافسه مع توأمه ضمك (الخامس) ومطاردته على مركزه فيما يدخل الفتح اللقاء بفارق 3 نقاط عن ضيفه ويسعى إلى الوصول لنقاط متساوية معه والابتعاد بشكل كلي عن شبح الهبوط.