«سهل» سيسهم في القضاء على البيروقراطية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص



عاطف رمضان



قال رئيس تحرير مجلة «المهندسون» م.ياسر العواد إن تأخر التنمية في الكويت نتيجة البيروقراطية التي تقف حجر عثرة أمام أي نهضة تصبو اليها المجتمعات.



وأضـــاف العـــواد، في كلمته في مقال بعنوان «القضاء على البيروقراطية» في العدد الأخير من مجلة «المهندسون» التي تصدرها جمعية المهندسين الكويتية، ان البيروقراطية تحدث خللا كبيرا في منظومة التواصل بين المواطن والمسؤول، مشيرا إلى انه في ظل كورونا رأينا هزيمة كبرى للنظم البيروقراطية، حيث حتمت الاشتراطات الصحية في بداية انتشار الوباء الانتقال إلى العمل عن بُعد عبر التطبيقات والاجراءات الالكترونية التي شكلت اساسا يمكن البناء عليه لحماية المواطنين والمنظومة الحكومية من أخطارها.



وأعرب عن سعادته بالمواكبة لهذه التطورات في النظم الادارية، حيث شهدنا تطبيق عدد من الإجراءات الالكترونية في العمل الحكومي منذ بداية الازمة حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة بإطلاق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» الذي سيساعد في القضاء على البيروقراطية ويسهل الاجراءات ويوفر الوقت والتكاليف على المواطن والمقيم، ويسهم في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ويحسن من الأداء الحكومي ويخفف العبء عن العاملين ويسهل على المراجعين ويقلص الدورة المستندية ويحد من الخسائر والتكاليف لدى المؤسسات والأفراد.



وتناول العدد الجديد من مجلة «المهندسون» في موضوعه الرئيسي تطبيق «سهل»، واصفا إياه بأنه منصة حكومية للخدمات الالكترونية الشاملة في الكويت، وتضمن العدد ايضا كلمة لرئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل بعنوان «رغم الانجاز، لاتزال المواءمة بين حاجة السوق والتخصصات الهندسية ضرورة ملحة»، كما تضمن العدد ايضا مقدمة في اسس الاستثمار والتنمية من خلال الطاقة المتجددة وهي مبادرة تطوعية تفتح ابواب الاستثمار واسعة في الطاقة المتجددة، وذلك من إعداد رئيس الجمعية م. فيصل العتل، كما تضمن العدد جانبا من الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين، كذلك اتفاق الجمعية وهيئة الشباب على توفير الفرص المهنية لعمل الشباب في القطاع الخاص.



وتضمن العدد حوارا مع مدير مركز نظم المعلومات بالامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات بمجلس الوزراء عصام الصانع، كما تناول العدد الجديد عددا من المواضيع المهمة الأخرى.