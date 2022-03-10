يحيى حميدان



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان هاني الصقر سعادته بوجود فريقه في صدارة ترتيب دوري stc للدرجة الأولى برصيد 24 نقطة مع ختام القسم الثالث وتبقي القسم الرابع والأخير.

وقال الصقر لـ «الأنباء»: «أدى لاعبو خيطان مباراة مميزة أمام الساحل (2-0) في الجولة الـ 15، وفي الحقيقة، كان الساحل منافسا صعبا ولم يكن فوزنا عليه سهلا، ولكن جاء هذا الانتصار بفضل جهود اللاعبين وتعاونهم مع الجهازين الإداري والفني والتزامهم الكبير».



وأوضح أن القسم الرابع والأخير، الذي يتخلله 4 مباريات لكل فريق، سيكون صعبا وعلينا أن نخوض كل مباراة كأنها «نهائي كأس»، إذ إن المنافسة على بطاقتي الصعود للدوري الممتاز لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات بوجود 3 فرق تتنافس بشراسة في الوقت الحالي.



وذكر الصقر أن المباراة المقبلة أمام الجهراء الاثنين المقبل ستكون صعبة بالتأكيد لأنها تجمع بين المتصدر والوصيف وبفارق نقطة وحيدة فقط بيننا وبين المنافس، ولذلك علينا الاستعداد بجدية كبيرة لهذه المواجهة.