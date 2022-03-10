محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية أحمد محمد الجسار في تصريح لـ «الأنباء» عن تقديم هدية رمضان رصيد مشتريات بقيمة 50 دينارا لحاملي بطاقة العائلة، وذلك بهدف مشاركة أبناء المنطقة الشعور بالسعادة بحلول شهر الخير والبركات، مبينا أن آخر مهلة للتسجيل في قسم المساهمين 20 الجاري.



وأضاف أن من شروط الحصول على هدية رمضان أن يكون المساهم من حاملي بطاقة العائلة وعنوانها الفروانية، موضحا أن الرصيد يصرف لمرة واحدة فقط وتحديدا في السوق المركزي، حيث بإمكان حاملي الرصيد شراء ما يرغبون من سلع رمضانية، ولا يسمح بصرف الهدية نقدا.



وتابع أن صرف الرصيد يبدأ 20 الجاري ويستمر حتى 10 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة قرر أن تكون ماچلة رمضان هدية من جمعية الفروانية لأبنائها، إلى جانب العديد من المفاجآت التي سيكونون على موعد معها والتي سيعلن عنها في وقتها.