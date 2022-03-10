في إطار سلسلة الندوات الثقافية التي تقيمها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد، نظمت السفارة ندوة افتراضية بعنوان «العلاقات التاريخية الكويتية - الإماراتية منذ 1950 - 1970»، وذلك بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية التابع لوزارة شؤون الرئاسة في الإمارات وبمشاركة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي، ومستشارة برامج تعليمية د.حسنية العلي، إضافة إلى مركز البحوث والدراسات الكويتية وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الكويت د.عبدالله أحمد النجدي، ومسؤول قسم الأرشيف بمركز البحوث والدراسات الكويتية عبدالعزيز أحمد الخطيب.



وقد وصف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر حامد النيادي، في كلمته الافتتاحية خلال الندوة الافتراضية، العلاقات الكويتية - الإماراتية بالمتميزة على مختلف المستويات، مضيفا ان الاحتفالات في الكويت هي احتفالات في الإمارات وأي احتفالات للإمارات نجدها في الكويت أيضا، وهذا دليل على متانة العلاقات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان والمغفور له الشيخ جابر الأحمد - طيب الله ثراهما، ثم سارت قيادات البلدين الشقيقين على هذا النهج، واختتم حديثه بالتأكيد على أن فرص التعاون بين البلدين الشقيقين كبيرة.



بدوره، تقدم مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي بالشكر لسفارة الكويت في دولة الإمارات التي تعمل على تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين، مؤكدا العلاقات الإماراتية - الكويتية هي علاقة الشقيق بشقيقه وتتجلى بوقوف كل طرف إلى جانب الآخر.



من جهته، ذكر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت د.عبدالله النجدي أن صعوبة المعيشة قبل النفط أدت الى تنقل العوائل بين مناطق الخليج ككل بسبب نقص المياه والخدمات قبل اكتشاف النفط الذي نقل البلدين نقلة نوعية كبيرة وكان اكتشافه في الكويت قبل الإمارات بـ 20 سنة، موضحا أن الكويت لم تستأثر بخبراتها لنفسها فقط بل كانت تحاول أن تشارك أخواتها في الخليج العربي.



من جهتها، قالت مستشارة البرامج التعليمية لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية د.حسنية العلي إن العلاقات بين الإمارات والكويت عريقة وقديمة جدا، لافتة إلى أن أول وثيقة جمعت بين البلدين كانت في عام 1907 بين الشيخ زايد الأول والشيخ مبارك الكبير حاكم الكويت السابع، كما تحدثت عن جهود الكويت في تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية وتطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرة إلى أن حب الكويت محفور في قلوب الإماراتيين.