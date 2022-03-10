تطرح مقتنيات مرتبطة بظهور شركة آبل والحاسوب المنزلي وألعاب الفيديو للبيع في مزاد ينتهي في 17 مارس الجاري.



وسيكون العنصر الأهم ضمن مزاد «ثورة ستيف جوبز: إنجلبارت، أتاري وآبل» هو شيك صادر في يوليو 1976 بقيمة 3430 دولارا لشراء قطع لحاسوب آبل 1، وقع عليه مؤسسا آبل، ستيف جوبز وستيف وزنياك.



وقال بوبي ليفينجستون نائب الرئيس التنفيذي لدار مزادات (آر.آر) التي ستشرف على عملية البيع «حدث هذا قبل أن يكون لديهم (شركة آبل) أي مستثمرين».



وأضاف «السبب في توقيع الاثنين عليه (الشيك) هو الاتفاق الموقع بينهما. أي نفقات تزيد على 1000 دولار، كان يجب على الاثنين الموافقة عليها وهذا هو الدليل».



يتضمن المزاد العديد من المقتنيات المرتبطة بجوبز، ومنها صورة في المدرسة الثانوية والطلب الذي ملأه لشغل وظيفة في شركة أتاري، والذي سيطرح باعتباره رمزا غير قابل للاستبدال. وقال ستيفن ليفي الصحافي المتجول بمجلة ويرد التي تركز على التقنيات الجديدة «لم يوقع ستيف على الكثير من الأشياء. لم يكن يحب التوقيع على الأشياء. لذا فإن توقيعه نادر للغاية».