أعلن الأمين المساعد لقطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د.عدنان الحداد إطلاق مشروع إفطار الصائم للعام الحالي 2022- 1443 هجرية، وذلك بهدف إطعام الطعام وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين بمناطق عمل الجمعية في أكثر من 25 دولة.

وقال الحداد في تصريح صحافي إن الجمعية دأبت على طرح هذا المشروع سنويا، انطلاقا من مبادئ شريعة الإسلام ببث روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، خصوصا مع الحاجة المتزايدة للفئات الفقيرة والأسر المتعففة في العديد من الدول.

وأوضح الحداد أن الجمعية ستقوم بتنفيذ المشروع في المناطق الأشد احتياجا في بعض الدول الأفريقية كجيبوتي والصومال وغانا والسودان وتنزانيا والنيجر وإثيوبيا، بالإضافة إلى بعض دول قارة آسيا كبنغلاديش والهند وتايلند والفلبين وسريلانكا وكمبوديا ونيبال وإندونيسيا وقرغيزيا والصين ومخيمات اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش، إلى جانب عدد من الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين والفلسطينيين كتركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى بعض الدول العربية الأخرى كموريتانيا وتونس والعراق والداخل السوري، لافتا في الوقت ذاته إلى إقامة المشروع في 4 دول أوروبية هي البوسنة وألبانيا والجبل الأسود وكوسوڤا.

مشيرا إلى التزام الجمعية بتوزيع الطرود الغذائية، مراعاة للإجراءات الصحية المفروضة في العديد من مناطق التنفيذ بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن قيمة السلال الغذائية المطروحة في المشروع تبدأ من 7.5 دنانير كويتية.

وخاطب الحداد جموع المحسنين الكرام من أهل الكويت بتقديم دعمهم وتبرعاتهم ومساعداتهم للفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، سائلا العلي القدير أن يتقبل منهم صدقاتهم ونفقاتهم وأن يكتب لهم أجر إفطار الصائمين.