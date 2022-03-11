

أعلنت جمعية الإغاثة الإنسانية عن تقريرها السنوي لعام 2021م، معربة عن خالص شكرها لعموم المحسنين والمحسنات الذين كانوا خير داعم لمسيرتها الخيرية طوال الأعوام الماضية التي كانت حافلة بالعطاء والإنجاز. وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس الإدارة د.سلطان فهد الخنة عن شكره لله أولا وآخرا بأن يسر لنا إنجاز هذه المشاريع المباركة، كما أثنى بالشكر لداعمي الجمعية من خلال عطائهم ودعمهم لمسيرة الجمعية، لافتا الى ان الكويت أصبحت في طليعة الدول المانحة، حيث توالت مبادراتها للتخفيف من معاناة الشعوب ضحايا الفقر والمرض في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن الجمعية أخذت على عاتقها ترسيخ قواعد التنمية المستدامة لبناء الإنسان وخدمته أينما كان من خلال دعم المشاريع في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية والإنشائية والغذائية في المجتمعات الفقيرة، مؤكدا أن الجمعية اختتمت عاما متميزا وحافلا بالعطاء والأعمال الخيرية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية خلال عام 2021 ما يتجاوز 2.5 مليون مستفيد.



وأوضح أن من ضمن تلك المشاريع التي قامت بها الجمعية خلال العام الماضي داخل الكويت تنوعت بين إفطار الصائم وكفالة الأسر المتعففة ومساعدة الطلبة دراسيا ومشروع الأضاحي والسلال الغذائية وسقيا الماء ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع الوجبات الغذائية للعمال، والمساهمة في الخدمات المجتمعية بالمساجد والمرافق العامة.