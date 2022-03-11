ينظم معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلا بمركز أبحاث المياه مؤتمرا دوليا بعنوان «إدارة مياه الصرف في المناطق الجافة وشبه الجافة لاتخاذ تدابير التخفيف لمكافحة تغير المناخ» برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف.



وقال المعهد في بيان صحافي إن المؤتمر الذي سيعقد افتراضيا خلال الفترة من 14 - 17 مارس الجاري يهدف إلى نشر الوعي بمجال إدارة الصرف الصحي وإيجاد أفضل التقنيات المبتكرة لإعادة استخدام مياه الصرف إلى جانب دفع التعاون بين قطاع البحث العلمي في البلاد ومؤسسات القطاع الخاص بما يخدم الخطط التنموية للدولة.



وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيقام بالتعاون مع كل من شركة تنمية المرافق القابضة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي على أن يرأس أعماله مدير برنامج تقنيات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف في المعهد د.عادل الحداد وبمشاركة نخبة من باحثي مركز أبحاث المياه في المعهد، إضافة إلى باحثين من جهات محلية ومن دول صديقة لتقديم أوراق علمية ونشرها في مجلات علمية محكمة.



وأضاف أن هذا المؤتمر يتطلع إلى تحقيق خطوات إيجابية تجاه تطوير تقنيات مياه الصرف المنزلية ومعالجة مياه الصرف الصناعي واستعادة الموارد والإدارة المركزية لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدام مياه الصرف كوسيلة للتكيف مع التغير المناخي وإدارة البنية التحتية لجمع ونقل مياه الصرف في ظل هيدرولوجية متغيرة إضافة إلى اختيار أفضل التقنيات للتخلص من فيروسات مياه الصرف، كما انه سيبث عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج زووم يوم 14 مارس في الساعة 10:00 صباحا وللراغبين في المشاركة يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: wtrtcon2022kisr.edu.kw.