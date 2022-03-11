الأقصر- خلود أبوالمجد



أطلقت «اليونسكو» المنشور الجديد بعنوان «صناعة السينما الأفريقية: الاتجاهات والتحديات وفرص النمو» خلال تقرير رفيع المستوى قدمه أيمن عبدالمحسن استشاري برنامج الثقافة بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، وقد شمل هذا التقرير جزءا عن مهرجان الأقصر ووضع أفيش المهرجان داخله.



المنشور الذي تم عرضه هو ثمرة دراسة استكشافية أطلقتها اليونسكو في أكتوبر 2020 حول صناعة السينما سواء سمعيا أو بصريا في أفريقيا، ولأول مرة يتوافر رسم خرائط ورسوم بيانية كاملة لهذه الصناعة في 54 دولة في القارة الأفريقية، بما في ذلك البيانات الكمية والنوعية الجديدة. كما وفر المنشور فهماً عميقاً لتحديات القطاع واحتياجاته واقترح خارطة طريق لمساعدة الدول في تطوير وتنفيذ السياسات.



وأكد التقرير أنه يعد إنتاج وتوزيع الأعمال السينمائية والمسموعة والمرئية أحد أكثر قطاعات النمو ديناميكية في العالم، وفي أفريقيا يتوسع هذا القطاع بفضل التقنيات الرقمية. ومع ذلك، في معظم أنحاء القارة، لا تزال الإمكانات الاقتصادية لقطاع السينما والسمعي البصري غير مستغلة إلى حد كبير.



وانقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول قام بتحليل الاتجاهات الأفريقية التي عملت على تشكيل مستقبل قطاع السينما والقطاع السمعي البصري في أفريقيا، وقدم الثاني نماذج استراتيجية للتنمية والنمو، والجزء الثالث قدم رسما خرائطيا لـ ٥٤ دولة. وتم إدراج أهم التواريخ بالنسبة للسينما الأفريقية ما وفر المنظور التاريخي الضروري لفهم الظروف التي قامت بتشكيل قطاع السينما والقطاع السمعي البصري وكذلك الاتجاهات المعاصرة التي تعمل على تشكيله في يومنا هذا.



وفي الختام، أشار عبدالمحسن إلى أن إحدى الرسائل الرئيسية لهذا التقرير انه من الضروري للغاية أن تضع الدول استراتيجيات إقليمية وقارية قوية للسيطرة على قطاعاتها الإبداعية المتنامية.



ويجب معالجة الاتجاهات والتحديات الحالية لقطاع السينما وللقطاع السمعي والبصري في أفريقيا بطريقة مستنيرة وجماعية. هذه الجهود التعاونية والاستراتيجيات القارية مهمة حتى تتمكن الدول من ضمان حماية منتجاتها الإبداعية، والحفاظ عليها وتطويرها وبقاء قيمتها الثقافية والتجارية في القارة.



وفي هذا الصدد، أود أن أقتبس من جاستون كابوري الذي قال في عام 2008 «تمتلك افريقيا كل الموارد البشرية والاقتصادية، وكل الطاقة والموهبة لابتكار مصيرها. قد يستغرق الأمر وقتا، لكن لا يهم، لقد انطلقت الحركة واندلعت النيران بالفعل ألف حريق خصب.. الصور والقصص والتاريخ تنتظر الظهور في تيارات مستمرة لا يستطيع شيء احتواءها.. وستجد أفريقيا بالضرورة إيقاعها وأنفاسها قريبا».