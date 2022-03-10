اللجنة الصحية استمعت لمطالبهم خلال اجتماع ضم قيادات القطاع النفطي والقيادات العمالية

تم الاتفاق على عقد اجتماع بالمؤسسة لمناقشة المطالبات وتحقيقها





أسامة ابو السعود



عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بمجلس الامة اجتماعا بحضور عدد من قيادات القطاع النفطي على رأسهم وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح ورئيس مؤسسة البترول بالانابة وفاء الزعابي والعضو المنتدب احمد الحمد وقيادات العمل النقابي يتقدمهم رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت احمد عقلة العنزي ورئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري ورئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض ورئيس نقابة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري ورئيس الحملة التطوعية للكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي وعدد من الحضور العمالي .

واعلن رئيس اتحاد عمال القطاع النفطي محمد حمد الهاجري ان الاجتماع ناقش مطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص وضرورة ان يكون هذا القطاع جاذبا للعمالة الوطنية عبر تحقيق المطالب المستحقة والتي دعمها اتحاد عمال البترول منذ فترة وتقدم بكتب رسمية بها الى وزير النفط السابق .

واكد الهاجري في تصريحات ل "الأنباء " ان اتحاد البترول مستمر في دعم مطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص حتى تحقيق مطالبهم العادلة والتي هي من اسس العدل والمساواة وفق القانون والدستور الكويتي .

واكد انه تم الاتفاق على عقد اجتماع في مؤسسة البترول خلال ٣ اسابيع ومناقشة المطالبات المقدمة من اتحاد البترول و معتمدة من العاملين بالقطاع النفطي الخاص و وضع حلول لها وتحقيقها .

ومن جهته، وجه سالم العجمي الشكر لاعضاء اللجنة الصحية وخاصة د.صالح الشلاحي الذي دعم مطالبنا بقوة والنائب احمد مطيع العازمي والذي يقف معنا منذ سنوات طويلة والكابتن خليل الصالح ومختلف اعضاء اللجنة .

كما ثمن العجمي في تصريحات ل "الأنباء " جهود رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس اتحاد عمال البترول ووضع النقاط على الحروف بمساواة العاملين بالقطاع النفطي الخاص بالحكومي وذلك وفقا للقانون والدستور .

واشاد العجمي بموقف القيادات مشيرا الى قول الشيخ نمر الصباح "نعم نستشعر معاناة اخواننا الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص وهناك توافق من الجميع على تحقيق مطالبهم .