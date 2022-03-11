كالعادة ديكور مُبهر وتنظيم رائع وحضور جماهيري خيالي



ياسر العيلة

ليلة طربية بامتياز هي الليلة الثالثة من مهرجان "فبراير الكويت 2022" العودة التي احتضنتها بدفء قاعة "أرينا" الرهيبة بمجمع 360 والتي كانت في ابهى حلة بداية من التنظيم الرائع من قبل فريق شركة روتانا مروراً بالمسرح المُبهر الذي تفاجأنا مجموعة الرئيسي المصممة للمسرح في كل حفل بتصميم مختلف واجمل عن سابقه هذة الليلة الطربية كان نجومها "نبض الكويت" المطرب الكبير نبيل شعيل ونجمة مصر الأولى المطربة أنغام ونجم الشباب المطرب ابراهيم دشتي.

وكانت البداية مع مقدما الحفل غادة الرزوقي ومحمد الوسمي اللذان رحبا بالحضور وبالفرقة الموسيقية المصاحبة للمطرب ابراهيم دشتي بقيادة المايسترو مدحت خميس ليطل ابراهيم علي المسرح ليستقبلة الجمهور بحفاوة كبيرة انعكست على اداءه حيث غنى دشتي بسلطنة ومزاج عالي حيث بدأ وصلتة الغنائية بميدلي من اشهر اعمالة وهب اغنية " مخاصمها"واغنية "انقاذ موقف "والتي تفاعل معه الجمهور ثم قدم اغنيتة الشهيرة " فاقدها " وعقب الاغنية وبناء على رغبة الحضور قدم اغنية "انا زعلتة" التي ردد الجمهور كلماتها معه ثم غني اغنية "تمادينا" واعقبها بأغنية "طاف" ليختم دشتي فقرتة بأغنيتة الشهيرة "كشميري" ليودع على انغامها الجمهور الكبير الذي احسن استقبال نجمهم الشاب بكل حب .

بعد انتهاء فقرة ابراهيم دشتي الغنائية، اعتلى المذيع محمد الوسمي المسرح ورحب بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس واعلن عن ثاني فقرات الحفل للمطرب الكبير نبيل شعيل الذي استقبلة الجمهور بترحيب كبير وجاءت فقرة "نبض الكويت" اللقب المحُبب لنبيل شعيل – لتلهب أحاسيس الجمهور بصوته الرنان الشجي وأغانيه المعروفة وسط حضور جماهيري غفير وعبر بوشعيل عن سعادته بوجوده وسط جمهور الكويت بعد فترة غياب طويلة ووجه بوشعيل لشركة روتانا وللرئيس التنفيذي لها سالم الهندي كما وجه الشكر لشركة تمدين العقارية على قاعة "أرينا" الرائعة المقام فيها حفلات "فبراير الكويت 2022" العودة كما خص بالشكر المخرج أحمد الدوغجي على النقل التلفزيوني المميز للحفلات ثم بدأ فقرتة الغنائية بأغنية "انا ماانساك" ومن بعدها قدم اغنية "شنو صاير" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كببر ثم غني من اعمالة القديمة اغنية "راحت وقالت" ثم قدم اغنية "ندمان "التي تفاعل الجمهور مع بوشعيل تصفيقاً وغناءً وعقب حالة الحماس الشديد كان لابد من تهدئة الاجواء لإلتقاط الأنفاس حيث قدم اغنية "احيان يعجبني الزعل" وهي من الحان نبيل شعيل ومن بعدها قدم اغنية من اعمالة الجديدة وهي "عطوه جوه" ثم عاد لاعمالة القديمة وقدم اغنية "اللي ماله أول"والتي ردد كلماتها الجمهور معه كلمة كلمة بدون توقف ثم تحدث للجمهور واهدى جمهورة من محبين العدنيات اغنية "حنانيك يامن سكنت الحنايا" ثم قدم اغنيتة الشهيرة "سحابة صيف" التي اشعلت القاعة تصفيقاً وغناءً وطلب نبض الكويت من الجمهور ان يهدؤا بعض الوقت وقدم اغنية "وش مسوي مع غيري" لينفجر الجمهور في الغناء معه وقدم بعدها رمش عينك وانساكم ويقولون وسكة سفر وصادني في غرامة وختم بميكس و طني لاغنية يابلادي ويادار"



"حالة خاصة جداً"

وعقب فقرة بوشعيل كان المسرح والقاعة بمن فيها مهيئون لاستقبال واحدة ومن اهم مطربات الوطن العربي بعد ان قدمتها المذيعة غادة الرزوقي بشكل مميز لتصعد أنغام علي خشبة المسرح في منتصف الليل بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مرتدية سوارية أسود أنيق،واستقبلها الجمهور بعاصفة من التصفيق استمرت دقيقتين ومرددة لأغنية «ياكويت» التى تراقصت معها اعلام الكويت في جميع أرجاء القاعة وحرصت أنغام على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: «كل عام وانتم بخير»، لتستكمل وصلتها الطربية بأغاني "حالة خاصة جدا" التي ألهبت الحماس وردد كلماتها الجمهور بالكامل واستحقت "نونو" وهوالاسم المفضل لأنغام تصفيق غير طبيعي من الجمهور واعقبتها بأغنية "أساميك الكثيرة"بص شوف انغام بتعمل ايه فرديت عليهم من احلى المرات التي بسمع فيها اسمي ثم قدمت اغنية "بين البينين" لتؤكد انغام للجميع انها تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت فالجمهور يحفظ عن ظهر قلب جميع اغنياتها القديمة او الجديدة ثم قدمت اغنية خليجية "لاتهجى" والتي نالت استحسان الجميع ثم قدمت اغنية "ولا دبلت" واغنية "مستحيل" وقدمت بعدها من اغانيها الحديثة اغنية "هتشتاقوا"واعقبتها بأغنية "تسلم ايدينه" واطربت انغام بأغنية "أناني" التي قدمتها بإحساس عالي جداً سلطنت الجمهور ثم قدمت اغنية "ونفضل نرقص" التي اشاعات اجواء من البهجة والطاقة الايجابية لتعقبها بواحدة من اجمل اغانيها الرومانسية "100صورة" وقدمت بعدها عددمن الاغاني الخليجية منها "أدور" و"غريب"وتعود للاغاني الشرقية مرة اخرى بأغنية"فنجان النسيان"ومن بعدها اغنية "عرفها بيا" وغيرها من الاغاني ليسدل الستار على واحدة من اجمل الاغاني التي شهدتها الكويت في السنوات الأخيرة.