د.عبدالله السند: الشكر للفرق العاملة التي تسهم في إعداد التقرير اليومي منذ فبراير 2020 على مدار 747 يوماً بشكل مستمر

تزامناً مع ما تحقق من نجاحات في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند عن توقف نشر الإعلان اليومي لتطورات الوضع الصحي المحلي في الكويت فيما يخص حالات «كوفيد-19» في الحسابات الرسمية لوزارة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي، واقتصار النشر فقط على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد د.السند أن ذلك يأتي في ظل تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي بفضل الله، ثم جهود العاملين في المنظومة الصحية ومؤسسات الدولة كافة، وبفضل الوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين الكرام.

وبهذه المناسبة، تقدم د.السند بالشكر والتقدير لكل الطواقم الفنية والإدارية التي ساهمت وما زالت تسهم في إعداد هذا التقرير اليومي على مدار أكثر من سنتين، وبنحو 747 يوما بشكل مستمر منذ فبراير 2020، حيث واصلت وزارة الصحة ومنذ رصد أولى حالات الڤيروس في البلاد في 24 فبراير لسنة 2020 نشر التقرير بشكل يومي، حرصا على إطلاع المجتمع بمستجدات مؤشرات الوضع الوبائي المحلي.