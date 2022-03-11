امير زكي

شهدت منطقتا الفروانية والصليبية واقعتي انتحار لهندي واخر مجهول الهوية، اذ ورد بلاغ من قبل العمليات عن حالة انتحار في عمارة مهجورة بشارع المطافي وتم توجه ضابط المخفر حيث تمت مشاهدة شخص مجهول الهوية اسيوي الجنسية متوفى ومعلق حول رقبته سلسلة ومعلق بأعلى الباب بالدور الاول.

اما الواقعة الثاني فكانت اقدام هندي على الانتحار شنقا في منطقة الصليبية حيث ورد بلاغ عن حالة انتحار في منطقة الصليبية وتم توجيه دورية واتضح وجود المنتحر وهو هندي الجنسية من مواليد ١٩٩٢ ملقى على السرير ويوجد حبل ملفوف على عنقه ومتوفى .