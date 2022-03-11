امير زكي

قال مصدر امني ان اجهزة وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في خطف ودهس شاب عمدا ودخوله الانعاش، كما حددت هوية الجناة وجار ضبطهم.

وفي التفاصيل انه وردت اشارة هاتفية من قبل نقطة مستشفى الجهراء بوجود شاب كويتي مصاب ودخوله للعناية المركزه بحالة خطرة وفاقد الوعي حيث تعرض لدهس من قبل مركبة مجهولة ولا يعرف بيانات الجناة حيث لاذوا بالفرار الى جهة غير معلومة .

واكد مرافق الشاب ان مركبة مجهولة قامت باستيقافهم بالاكراه وقاموا بأخذ زميله ومن بعد استمرارهم من الموقع قام المذكور رائد بمتابعة المركبة وبعد ذلك تم فتح باب المركبة وقاموا بإلقائه خارجها ودهسه ولاذوا بالفرار من منطقة كبد بعد شبك الاذاعة.