بيروت - داود رمال

أعلن وزير الإعلام اللبناني الجديد م.زياد المكاري أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد «تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من أجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، الى رحاب العمل الوطني الجامع».

كلام الوزير المكاري جاء بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له امس لمناسبة تعيينه وزيرا للإعلام خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي. وقد تمنى الرئيس عون للوزير المكاري التوفيق في مهامه الجديدة، مشددا على أهمية وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وبعد اللقاء، قال المكاوي «لا يمكن الانطلاق بمهامي الوزارية من دون أن أتشرف بزيارة فخامة الرئيس العماد ميشال عون، والاستماع الى توجيهاته، حيث كانت مناسبة كي اشكر كل من منحني الثقة، وأتمنى التعاون بين الجميع لما فيه خير لبنان واللبنانيين. ولا شك أن دقة المرحلة وحساسيتها، كما الظروف الصعبة، تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، الى رحاب العمل الوطني الجامع.

واخترت في هذه المرحلة الا أتحدث قبل أن أتسلم مهامي، وأنا قريب من الجميع. البلد يعاني من أزمة كبيرة تتطلب أن نعمل بدل أن نتكلم».