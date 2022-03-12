امير زكي

قال مصدر امني ان عمليات الداخلية ابلغت عن وفاة الشاب الذي تعرض للدهس في كبد متأثرا بالجروح والاصابات التي لحقت به، هذا وحصلت "الأنباء" على افادة مرافق الشاب الذي يبلغ من العمر ٢٠ عاما، حيث قال: اثناء تواجده مع صديقه المدعو (خالد ع) في مركبتهما النوع (جيب) استوقفتهما مركبة من نوع جيب بدون لوحات بها شخصان له علاقة سابقة باستيقافه عنوة وإركابهما معهما والذهاب به على طريق كبد خلف شبك الإذاعة، وبعدها تم فتح الباب وخروج المدعو خالد من المركبة وهي تسير ما تسبب بدهسه وتم نقله الى مستشفى الجهراء وجاء القرير الطبي (ادعاء دعم بواسطة سيارة يوجد سحجات متفرقة بالظهر والبطن والصدر من الجهة اليسرى وكسر بعظام الساق اليمنى وتم عرضه على اطباء التخدير والجراحة ودخول المريض رعاية الجراحة.