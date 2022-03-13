عززت «الساير القابضة» جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث احتفلت بالعيد الوطني وعيد التحرير بالشراكة مع مركز «العب وفكر»، وهو مركز تعليمي وإرشادي متخصص للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، ويضم موظفين معتمدين وخدمات إعادة تأهيل وتطبيقات مبتكرة لتحسين أسلوب حياة هؤلاء الأطفال وتنميتهم ليكونوا معتمدين على أنفسهم.



كان الهدف من الفعالية تشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لضمان حصول أكثر من 20000 شخص من ذوي الإعاقة الذهنية وذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت على فرص متكافئة للتنمية والتعلم والاندماج الاجتماعي والرفاهية. وتحفز مثل هذه المبادرات الجميع لدعم رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: 3- الصحة الجيدة والرفاهية، و4- التعليم الجيد، و5- المساواة، و17- الشراكات لتحقيق الأهداف.



وأكدت مؤسسة مركز «العب وفكر» د.عواطف الربيعان قيام المركز بتدريب نحو 100 طفل للتعرف على مهاراتهم وتعزيزها لتمكين مواهبهم الكامنة بشكل تدريجي وعلمي، ويجب تحقيق ذلك بدعم من الجميع، بما في ذلك الآباء، والمجتمع، والسلطات، والشركات التي تقدر وتدعم برامج المسؤولية الاجتماعية.



وقد حضر الاحتفالية التي أقيمت في نادي الكويت البحري أكثر من 250 شخصا منهم 50 طفلا من ذوي الهمم مع عائلاتهم والمتطوعين لعرض الأنشطة الإبداعية والألعاب المليئة بالمرح للأطفال لجعلها لا تنسى بالنسبة لهم.



وذكر مدير مجموعة التميز المؤسسي م.نهاد الحاج علي، أن «الساير القابضة ترحب بكل فرصة لبناء شراكة مجتمعية لتمكين الأفراد ذوي القدرات المختلفة بهدف دمج الأطفال ذوي الهمم بالمجتمع ورفع مستوى الوعي حول قدرتهم على عيش حياة منتجة وكريمة، وندعو القطاع الخاص والفرق التطوعية لتبني مثل هذه المبادرات لإحداث تغيير وتحقيق قيم إنسانية سامية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالتزامن مع رؤية الكويت الوطنية للتنمية».