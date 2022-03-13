قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د. محمد الهاشل، إن البنك المركزي مازال مستمرا في دعمه للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية عالية التأهيل، لتكون قادرة على المساهمة في بناء المنظومة المؤسسية بالكويت ودعم المسيرة التنموية فيها.



وأوضح الهاشل في بيان صحافي انه ضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتحقيق هذا التوجه الاستراتيجي، وذلك بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، ينطلق للسنة الثامنة على التوالي برنامج البعثات الدراسية لإيفاد الكويتيين للحصول على درجة الماجستير. وأشار إلى أن انطلاق النسخة الثامنة من البرنامج تأتي إيمانا من بنك الكويت المركزي بأهمية الاستمرار في تطوير القدرات والطاقات الوطنية العاملة في القطاع المصرفي، نظرا لأهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأشار المحافظ إلى أن برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير يعد من أبرز برامج مبادرة كفاءة، حيث يقدم بعثات دراسية في أرقى الجامعات العالمية، في تخصصات التمويل، الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال، وقدم حتى الآن أربعا وعشرين بعثة دراسية في هذه المجالات.



ويمكن تقديم الطلبات بداية من اليوم (الأحد)، وحتى يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022.