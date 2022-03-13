

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة كوالالمبور في دولة ماليزيا مرورا بمدينة «بانكوك» في جمهورية تايلند اعتبارا من 2 يونيو المقبل بواقع 3 رحلات بالأسبوع أيام السبت والاثنين والخميس.



وفي هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن لعملائها الكرام عن تشغيل رحلاتها إلى مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، والتي تعد إحدى أهم وجهات الخطوط الجوية الكويتية الجديدة، حيث جاء اختيارها بعد دراسات دقيقة وشاملة لما تحتويه هذه الوجهة من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة، علاوة على ذلك تميزها كوجهة مناسبة لقضاء العطلات على مدار السنة لأنها تعتبر المركز الثقافي والمالي والاقتصادي في ماليزيا.



وفي السياق ذاته، استقبل رزوقي، سفير ماليزيا لدى الكويت داتؤ محمد علي سلامات، وذلك بحضور السكرتير الأول للسفارة الماليزية أحمد زيم، وشروق العوضي مدير دائرة شبكة الخطوط التشغيلية، ووائل الحساوي مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين والسعي نحو تطويرها في كافة المجالات التي تخص قطاع الطيران.