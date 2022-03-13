محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد تصدر الجمعية بلا منازع على مستوى العمل التعاوني بأعلى صافي أرباح للسنة المالية 2021 بواقع 7.2 ملايين دينار، وإجمالي مبيعات بلغ 60.1 مليونا، مؤكدا توزيع 12% أرباحا على المساهمين بعد عقد الجمعية العمومية 31 الجاري، وانتهاء عضوية 4 أعضاء واستمرار العمل بـ5 لحين ورود قرار من الشؤون بإجراء الانتخابات.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس الإدارة بحضور المدير العام عادل السريع والمدير المالي محمد طاهر والمدير الإداري ناصر معرفي أن مجلس الإدارة قام بالتجهيز لـ3 مشروعات ضخمة بإجمالي 2 مليون دينار، تضم المبنى الإداري بمساحة 1600 م2 بكلفة 1.2 مليون، والثاني هدم وإعادة بناء البقالة في ق4 بكلفة 300 ألف دينار، وجار العمل بالمشروع، وأما الثالث فهو مبنى مجلس الإدارة بكلفة 550 ألف دينار، تم توقيع العقود الخاصة به، ونحن في طور التنفيذ.



وبين الفهد أن أكبر مشروع تم تنفيذه في 2021 هو ممشى واحة مشرف، تحت إدارة الجمعية، وهو مرفق حيوي غير مسبوق في الكويت، يحوي العديد من الملاعب وممشى، كما تعاونا مع وزارة الصحة من خلال استبدال الأرض الخاصة بالحضانة وتسليمها للوزارة لعمل مستوصف بمساحة 1000 م2 ومواقف سيارات بمساحة 2500 م2، ونحن بصدد عمل المخططات الفنية للمشروع بموافقة البلدي، موضحا أن المشروع سيكون بكلفة تقديرية 750 ألف دينار للبناء بالتعاون مع وزارة الشؤون.



وردا على سؤال «الأنباء» حول الجانب التسويقي والعروض والسلال المتنوعة، أوضح الفهد أنه تم تجهيز السلة الرمضانية، ونحن بصدد توزيعها، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق مهرجان رمضان في السوق المركزي، ومهرجان لوازم العائلة قريبا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أخيرا من 4 مهرجانات في فبراير ومستمرون في توزيع السلة الموسمية وسلة السفر وسلة البر وإطلاق مهرجان مسك الختام.



وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار والتطوير، قال احتضنا أكثر من 50 شركة خاصة بالمشروعات الصغيرة من المستثمرين أصحاب المحلات والموردين للبضائع داخل الجمعية، كما تم تخصيص محلات استثمارية في غرب مشرف ومحل المصبغة.



وأخيرا أكد الفهد في رده على سؤال «الأنباء» حول جاهزية الجمعية لتبعات الحرب الروسية ـ الأوكرانية وارتفاع الأسعار أننا في الجمعيات نخضع لتسعيرة اتحاد الجمعيات التعاونية الذي لم يصدر عنه أي تعميم برفع الأسعار حتى الآن.