فرض نجم نادي الكويت والمنتخب الوطني للفروسية علي جاسم الخرافي نفسه بقوة بفوزه بالمركز الأول في الأربعة أشواط الرئيسية في اليومين الأول والثاني، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة «أطياب المرشود» للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود سنويا بمشاركة فرسان يمثلون جميع الأندية المحلية.



وشهدت منافسات اليوم الأول تألق الفارس الواعد حسين الخرافي في الشوط الأول من البطولة على ارتفاع 120 سم، فيما فاز النجم العالمي علي الخرافي بالمركز الأول في الشوطين الثاني والثالث تواليا على ارتفاع 130 و140 سم، وقام بتتويج الأبطال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وليد سليمان المرشود.



وفي اليوم الثاني (الجمعة) تكرر نفس السيناريو، فقد فاز الفارس الواعد حسين الخرافي بالمركز الأول في الشوط الرابع على ارتفاع 125 سم، فيما فاز الفارس الذهبي علي الخرافي بالشوطين الخامس والسادس على ارتفاع 130 و140 سم.



وتمكن علي الخرافي من تحقيق المركز الأول في الشوط الرئيسي على ارتفاع 140 سم بعدما تخطى الحواجز دون أخطاء محققا أسرع زمن (54.56) ثانية متفوقا على الفرسان راكان الحساوي وعناز العناز وغازي الجريوي وعبدالرحمن العوضي.



وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وليد المرشود ان البطولة ذاع صيتها كثيرا بفضل الإعداد المميز والتجهيز المميز لها قبل فترة.



وأضاف المرشود أن اللجنة المنظمة حرصت على دعوة الشخصيات العامة ورجال الفن وفي مقدمتهم الفنان الكويتي بلبل الخليج نبيل شعيل الذي تفاعلت معه الجماهير في مركز الكويت للفروسية.



من جانبه، أوضح مدير البطولة وليد الجاسم أن المنافسات في اليومين الأول والثاني كانت قوية وعدد المشاركات في كافة الأشواط كبير والجميع يهدف الى تحقيق مركز متقدم.



وبين الجاسم أن الجميع ينتظر هذه البطولة كل موسم من أجل المشاركة في حدث دولي مهم، موجها شكره إلى أسرة المرشود لدعم الفروسية الكويتية بجانب الدعم الكبير من كافة رعاة البطولة.