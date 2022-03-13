الاء خليفة

اشتكى عدد من طلبة جامعة الكويت لـ«الأنباء» عبر اتصالات هاتفية عن انهم ابلغوا بتغيير موعد اختبار القدرات المزمع عقده يوم امس «السبت» من دون التواصل المباشر معهم وبشكل مفاجئ.



واستغربوا من ابلاغهم بعدم استرداد رسوم الاختبارات او الاحتفاظ بها للاختبار القادم.



بدورها «الأنباء» تواصلت مع مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس بجامعة الكويت د.رواء الجارالله التي أوضحت انه تم التواصل مع الطلبة المتضررين والاستماع الى شكواهم.



وأفادت الجارالله بانه تم تسجيل أسماء البعض منهم ممن كان متواجدا في كلية العلوم.



متابعة: وسنقوم خلال هذا الأسبوع بالتحقق من اعداد الطلبة المستحقين ومن ثم سيتم التواصل معهم لتحديد موعد الاختبار.