وجه النائب د. هشام الصالح سؤالاً إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، استفسر فيه عن الآتي:

1- تاريخ صدور مرسوم تجديد وكيل الوزارة وكذلك الوكلاء المساعدين

2- تاريخ انتهاء مراسيم تعيينهم السابقة وما سبب تجديد مراسيمهم قبل انتهاء مدتهم القانونية بمدد طويلة ؟

3- ماهي رواتب ومكافآت والبدلات والمزايا التي يتقاضاها كل من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين موضحا ذلك بكشف تفصيلي.

4- تزويدي بكشف مفصل عن العامليين الكويتيين بمكتب الوزير و وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين موضحا فيه تاريخ تعيينهم مع صورة عن قرارات التعيين او الاستعانة ان وجدت ودرجاتهم.

5- العلمية ومسمياتهم الوظيفية والمزايا المالية والمكافآت التي يحصلون عليها وطبيعة عمل كل منهم على حدى.

6- تزويدي بكشف مفصل عن العاملين غير الكويتيين بمكتب الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين موضحا فيه تاريخ تعيينهم مع صورة عن قرارات التعيين او الاستعانة ان وجدت ودرجاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية والمزايا المالية والمكافآت التي يحصلون عليها وطبيعة عمل كل منهم على حدى.

7- هل تم ادراج أسماء بعض موظفي مكتب الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في كشف مكافآت العاملين في الصفوف الأولى بوزارة الصحة ؟ فان كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف عنهم موضحا فيه طبيعة عملهم في الصفوف الأولى.