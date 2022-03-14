طلال بارا



تجربتنا اليوم مع واحدة من أنجح سيارات الصانع البافاري بورشه، إنها «ماكان» التي ظهرت لأول مرة في العام 2014 بجيلها الأول، لتنال في العام 2018 التحديث الأول الذي منحها المزيد من القوة والحضور، لتعود بورشه وتمنحها التحديث الجديد والذي يتمثل في الأداء المعزز والتصميم المصقول ومفهوم الاستعمال الجديد، وفي هذا التقرير سنرصد لكم أهم الإضافات الجديدة التي نالها طراز بورشه «ماكان».



لنبدأ مع التصميم الخارجي لـ «ماكان» الجديدة، حيث تبرز المقدمة المعاد تصميمها بالكامل عرض السيارة، وتعزز بذلك السمة الرياضية لهذا الطراز، ويأتي المصد الأمامي الكبير والمتوازن نسبيا مطليا بلون السيارة، ويندمج بتناغم في منافذ هواء التبريد.



وفي المنفذ الأوسط لهواء التبريد أسفل الشبكة يظهر على مقدمة السيارة التصميم الجديد ثلاثي الأبعاد، اما الكشافات الأمامية فهي مجهزة قياسيا بتكنولوجيا الإضاءة LED ونظام الإضاة الديناميكي من بورشه (PDLS)، والذي يشتمل على ضوء منعطفات ديناميكي يحرك الكشافات الأمامية في المنعطف بحسب زاوية التوجيه وسرعة القيادة. كما يتميز نظام PDLS بضبط أوتوماتيكي لمدى الإضاءة، والتحكم في ضوء السير بحسب السرعة، ووضع خاص للإضاءة عند تردي الإضاءة بسبب الأحوال الجوية.



وعلى غرار المقدمة الجديدة، يبرز أسفل القطاع الخلفي للسيارة أيضا إلى تصميم تقني راق، حيث تمت اعادة تصميم الناشر الأسود بسحبه لأعلى، ليحتوي على مصابيح خلفية مدمجة. وكالعادة يركب المصممون المصابيح الخلفية مع رسومات إضاءتها ثلاثية الأبعاد في شريط الإضاءة، ويكتسب رفرف السيارة لمسات جمالية جديدة، لاسيما بفضل العتبات الجانبية بمظهرها ثلاثي الأبعاد، وكبديل عن ذلك يمكن طلاء العتبات الجانبية بلون السيارة أو بالكربون أو باللون الأسود فائق اللمعان. ويكتمل المظهر الرائع للسيارة من خلال المرايا الجانبية المطلية بالكامل بلون السيارة والمزودة بقاعدة على شكل حرف V.



وتأتي السيارة مزودة بعجلات قياسية كبيرة نسبيا: يبلغ مقاس العجلات في الطراز Macan ‏19 بوصة، و20 بوصة في الطراز Macan S و21 بوصة في الطراز Macan GTS. يجري العمل على توسعة البرنامج بإضافة إجمالي سبعة تصاميم جديدة للعجلات.



محركات جديدة أكثر قوة



يستحوذ الطراز ماكان GTS الجديد على موقع الصدراة داخل سلسلة الطرازات: حيث يولد المحرك التوربيني الثنائي بسعة 2.9 لتر قدرة 440 حصان مع عزم دوران 550 نيوتن متر، ومع الارتقاء بالأداء تتحسن بيانات الرحلة تحسنا ملحوظا، حيث يصل الطراز GTS من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في غضون 4.5 ثانية، وبالارتباط مع حزمة كرونو سبورت الاختيارية يمكن تنفيذ هذا التسارع في غضون 4.3 ثانية، تبلغ السرعة القصوى حاليا 272 كم/س.



أما طراز ماكان S فيزود بمحرك سداسي الأسطوانات يتمتع بقدرة أداء عالية، حيث يحل المحرك التوربيني الثنائي سريع الدوران بسعة 2.9 لتر محل المحرك التوربيني بسعة ثلاثة لترات المركب في الطراز السابق، ليولد قوة تصل إلى 380 حصان، فيما يتراوح عزم الدوران الأقصى البالغ 520 نيوتن متر، وبذلك يحقق طراز S التسارع حتى سرعة 100 كم/س في غضون 4.8 ثوان أو في غضون 4.6 ثوان بالارتباط مع حزمة كرونو سبورت. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 259 كم/س.



وفي الطراز الأساسي «ماكان»، تم استخدام محرك مستقيم جديد رباعي الأسطوانات، وتصل قدرة المحرك التوربيني الجديد المزود بشاحن توربيني لغاز العادم كبير الحجم إلى 265 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، وهذا ما يمنح السيارة قدرا هائلا من الحيوية بفضل وزنها الخفيف ونطاق عزم الدوران العريض الذي يمكن استغلاله على الوجه الأمثل، وتتسارع السيارة إلى سرعة 100 كم/س في غضون 6.4 ثوان أو في غضون 6.2 ثوان مع حزمة كرونو سبورت، وتبلغ سرعتها القصوى 232 كم/س.



جميع المحركات السابقة الجديدة أقوى بكثير من محركات الطرازات السابقة المعنية، ولإطلاق العنان لقدرة أداء المحركات العفوية على نحو مباشر قدر الإمكان، يواصل ناقل الحركة مزدوج القابض من بورشه (PDK) المزود بسبع سرعات نقل عزم الدوران إلى المحاور، اما نظام إدارة جر بورشه للدفع الرباعي (PTM) فهو دائما ما ينقل القدرة إلى المحور الخلفي، مع إمكانية نقلها إلى المحور الأمامي بشكل متغير عند اللزوم كما جرت مواءمة محرك الدفع الرباعي للطراز صاحب الأداء الأقوى، الأمر الذي أكسبه مزيدا من الرشاقة.



مجموعة تعليق معدلة



أيضا تتحرك طرازات ماكان الجديدة ضمن نطاق كبير يوازن بين راحة نظام التعليق والأداء الديناميكي للسيارة الرياضية. جرى إدخال المزيد من التحسينات على مجموعة التعليق، حيث تستجيب ماكان لوضع القيادة وحالة الطريق بدقة أكبر واستجابة أكثر مباشرة، بالإضافة إلى تحسن دقة الإشعارات المرسلة إلى السائق عبر عجلة القيادة، وفي سبيل ذلك أعيدت مثلا مواءمة خواص المخمد لنظام إدارة التعليق النشط من بورشه (PASM) بما يتناسب مع الطراز المعني، حيث يضبط نظام PASM قوة المخمد لكل عجلة على حدة بصفة فعالة ودائمة. نظام PASM هو تجهيز اختياري في الطراز ماكان، بينما يدخل ضمن التجهيزات القياسية في الطرازين S وGTS.



الأنظمة المساعدة



ليس بجديد أن تشتمل السيارة Macan الجديدة قياسيا على تجهيز شامل لتوفير الراحة والمساعدة. الآن يتوفر قياسيا على متن السيارة في جميع طرازات Macan مساعد صف السيارة في الأمام وفي الخلف، مع تحذير مرئي وصوتي. لكن الجديد هو أن يتوافر لها للمرة الأولى مساعد ركن يأتي ضمن التجهيزات الاختيارية. يرصد المساعد مساحات ركن محتملة، ويساعد بشدة في عملية الركن. بمجرد تفعيل النظام، يقيس المساعد مساحات الركن المتوفرة أمام السيارة ويقيمها وينبه السائق إلى إمكانات الركن المتاحة. أثناء إدخال السيارة بالطول أو بالعرض في أماكن الركن يتولى مساعد الركن توجيه السيارة بشكل أوتوماتيكي بالكامل. يقتصر دور السائق على استخدام دواسة الوقود والمكابح.



كما تم تحسين الأنظمة المساعدة الحالية على نطاق أوسع، فمثبت مسافة الأمان يعمل بشكل أدق من السابق، كذلك يتميز مساعد الحفاظ على المسار بتوجيه معدل لتوسط حارة السير. كالعادة يتوفر ضمن التجهيزات الاختيارية في السيارة Macan الجديدة مؤشر تغيير حارة السير، ومؤشر حد السرعة، وتطبيق Entry&Drive من بورشه، وزجاج أمامي قابل للتدفئة، والتدفئة في وضع التوقف مع جهاز التحكم عن بعد.



تتوافر سيارة ماكان الجديدة في مركز بورشه الكويت، ويبدأ سعر التجزئة للطراز الأساسي ‎18500 دينار كويتي.



مقصورة راقية



شهدت مقصورة ماكان تعديلا جذريا، وعلى رأس هذه التجديدات الكونسول الأوسط المعاد تصميمه، الذي تتولى فيه الأسطح اللمسية مهام المفاتيح الكلاسيكية، مع مساحات تحكم بنسق واضح وسهلة الاستخدام تعزز ذراع التعشيق الجديد المصغر بمقدار 15 ملليمتر، وأسفل ذلك يقبع درج مفتوح بسعة تخزين أكبر من السابق، وأعلى الكونسول يوجد كالعادة شاشة لمسية فائقة الدقة مقاس 10.9 بوصة، تمثل مركز نظام إدارة اتصالات بورشه (PCM)، كما أصبحت الساعة التناظرية المدمجة أعلى لوحة التعشيق ضمن التجهيزات القياسية في السيارة Macan الجديدة. ومن خلال نظام PCM، تتمتع السيارة بالتوصيل الكامل بالشبكة، أي إنها تكون على اتصال دائم بالشبكة اللاسلكية الجوالة، في هذا السياق يدخل نظام الملاحة الإلكتروني ضمن التجهيز القياسي، وكذلك مثلا نظام الأوامر الصوتية، ونقطة اتصال شبكة WLAN، وتطبيق بورشه كونكت.