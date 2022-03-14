شيخة العبدالله: مستقبل مشرق للرياضة النسائية الكويتية

جعفر: سعداء وفخورون بالنشاط الرياضي والاجتماعي المتنوع

المـلا: يوم رياضي متكامل و«الهيئة» تدعم الرياضة النسائية

حيات: التحضير بدأ قبـل 6 أشهر ونأمل الاستمرار مستقبـلاً

هادي العنزي



بحضور أكثر من 700 رياضية من مختلف الأعمار، وفعاليات رياضية واجتماعية وترفيهية متنوعة، اختتم مساء أمس الأول يوم المرأة الرياضي الأول، بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية المؤقت بمركز شباب مدينة جابر الأحمد الرياضي، بمشاركة أكثر من 20 مؤسسة رياضية واجتماعية، وتخلل حفل الختام عروض فنية لألعاب الكراتيه، والتايكوندو، والمبارزة، والجمباز.



وحضر ختام يوم المرأة الرياضي الأول الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية محمد جعفر، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا، والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية علي المري، ورئيسة لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية فاطمة حيات، والسفيرة الكندية عليا مواني، والسفيرة البريطانية بليندا لويس، والسفيرة الأندونيسية لينا ماريانا، ورئيسة مجلس إدارة نادي فتيات العيون فاطمة الشمري، ونائبة رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الصباح نائلة العلي، وأمينة السر العام بنادي الفتاة د. سلوى العازمي، ورئيسة اللجنة النسائية في اتحاد كرة اليد د.الجازي المونس، ورئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكراتيه سعاد الرومي، ورئيسة مجلس إدارة نادي الطموح رحاب بورسلي.



وأشادت الشيخة شيخة العبدالله بالتنظيم الرائع ليوم المرأة الرياضي الأول، وقالت: «بسعادة بالغة شهدنا يوما رياضيا متكاملا للمرأة الكويتية، بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار، وفي عدة ألعاب متنوعة، وهذا من شأنه أن يعد بمستقبل مشرق للرياضة النسائية، ونأمل على المسؤولين مزيدا من الاهتمام بالرياضة النسائية، ودعمها، وتهيئة البيئة الرياضية المناسبة للاعبات، لكي يستطعن تمثيل الكويت بصورة مشرفة في البطولات العالمية المقبلة».



من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية محمد جعفر على تقديم كافة أوجه الدعم للرياضة النسائية، وقال: «سعداء وفخورون بهذا النشاط الرياضي والاجتماعي المتنوع، والحضور الكبير للرياضيات من مختلف الفئات السنية، وسوف نسعى لإقامة اليوم الرياضي للمرأة كل عام في السنوات المقبلة، والقادم أفضل».



من جهته، شكر د.صقر الملا، رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية على تنظيم وإقامة يوم المرأة الرياضي الأول، ولجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية برئاسة فاطمة حيات، وجميع المشاركين في الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت.



وأبدى سعادته بالعرض الفني الذي قدمته لاعبات منتخبنا الوطني للجمباز في ختام يوم المرأة الرياضي، وقال: «استمتعت كثيرا بالأداء الرائع للاعبات الجمباز، و(الهيئة) وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية حريصة على دعم الرياضة النسائية لمزيد من التطور والتفوق».



إلى ذلك، ذكرت رئيسة لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات أن إقامة يوم المرأة الرياضي كان أحد الأهداف الرئيسة للجنة، وقد وضعت ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة للسنوات الأربع المقبلة.



وقالت: «حالت جائحة كورونا دون إقامة هذه المناسبة الرياضية العام الماضي، وقد بدأنا التحضير قبل 6 أشهر لإقامة اليوم الرياضي، حيث خاطبنا العديد من الجهات الرياضية والمجتمعية، وشهدنا تفاعلا إيجابيا ساعدنا كثيرا على إتمام المهمة بنجاح».



إشادة ديبلوماسية



من جهتها، قالت السفيرة الكندية في الكويت عليا مواني: «إنه يوم جميل وفكرة رائعة لتشجيع المرأة على المشاركة في مختلف الرياضات، وقد شاركت بأكثر من نشاط رياضي في هذا الحدث الكبير، والرياضة تساعدنا كثيرا في تجاوز الآثار الجانبية لجائحة كورونا، والعودة سريعا إلى حياة طبيعية وصحية، فكريا وجسديا». كما أبدت السفيرة الاندونيسية لينا ماريانا سعادتها بالمشاركة في يوم المرأة. وقالت: «إنها تجربة رياضية مثالية ومتكاملة، أظهرت القدرات الرياضية التي تتمتع بها المرأة الكويتية، وقد سعدت كثيرا بالمشاركة في الأنشطة المتنوعة، والأجواء المبهجة والحيوية التي شهدها اليوم الرياضي، وكذلك ودعم المرأة الرياضية في الكويت».

من أجواء الحدث

العلي: البهجة في كل مكان



أبدت نائلة العلي سعادتها بالأجواء التي شهدها اليوم الرياضي للمرأة. وقالت: «البهجة في كل مكان، والتنظيم أكثر من رائع، وأتمنى أن يتكرر اليوم الرياضي للمرأة في الأعوام المقبلة، ولعل ما زاد من سعادتنا الحضور الكبير الذي شهده اليوم الرياضي، أشكر جميع من شارك في الإعداد والتنظيم لهذا الاحتفال الكبير».



بورسلي: المرأة عنوان للنجاح

أشادت رحاب بورسلي بإقامة اليوم الرياضي الأول للمرأة. وقالت انه محل فخر واعتزاز لجميع السيدات، مضيفة: «فرحتنا كبيرة بهذه المناسبة، فقد أثبتت المرأة الكويتية كفاءتها في جميع المجالات، واليوم تقدم نفسها بكفاءة عالية في المجال الرياضي، ونأمل أن يستمر هذا اليوم في الأعوام المقبلة»، لافتة إلى أن فرحتها مضاعفة بمشاركة نادي الطموح بفريق لكرة السلة.



المونس: تنوع خاطب مختلف الهوايات

أكدت د.الجازي المونس أن يوم المرأة الرياضي جاء ناجحا بامتياز، مضيفة أن عدة جهات مشاركة بإيجابية والأعداد الغفيرة، والتنوع في الأنشطة خاطب مختلف الهوايات، وهذه كلها أسباب تؤكد على نجاح هذه الفعالية المتميزة، ونأمل أن يسهم اليوم الرياضي في تطور رياضي المرأة في الكويت، وتكراره في الأعوام المقبلة.



الرومي: فرصة مثالية للتعارف

قالت سعاد الرومي إن يوم المرأة الرياضي كان عامرا بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، وأدخل البهجة والسرور في قلوب جميع المشاركين، وجاء ذلك بتعاون الأندية والاتحادات، كما أن اليوم الرياضي كان فرصة مثالية للتعارف والتعاون بين اللاعبات والإداريات المنتسبات للنشاط الرياضي، وقد شارك اتحاد الكراتيه، بمجموعة من عروض الكاتا والكراتيه، والقتال الوهمي، للتعريف بنشاط الكراتيه وفنونها المختلفة.