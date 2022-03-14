باهي أحمد



قال الرئيس التنفيذي لمركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الاقتصادية طارق الرفاعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن اثار الحرب الحالية الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الكويتي سلبية بشكل كبير، حيث من المؤكد ارتفاع التضخم وحدوث ركود شديد مع تراجع للقوة الشرائية، بيد أن الرفاعي شدد على أن الأزمة ستنتج عنها زيادة في الطلب على المواد الغذائية والطبية بسبب ارتفاع الأسعار الذي ستشهده معظم المنتجات في الكويت، لاسيما أنها تستورد معظم احتياجاتها من الخارج. وأضاف الرفاعي أن ارتفاع أسعار النفط لوصوله لما يقارب من 140 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2008 يعد عاملا ايجابيا على الاقتصاد المحلي خاصة الموازنة العامة للدولة، كون القطاع الحكومي يشكل ما يزيد على 75% من اجمالي اقتصاد الدولة، لافتا الى أن ارتفاع أسعار النفط سيسهم في التقليل من معدلات النمو للاقتصاد العالمي والاقتصاد الكويتي بشكل خاص.



وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية يصاحبه شح بها وعدم توافر للمنتجات كما كان الوضع قبل الحرب، ما ينذر بارتفاع التضخم لمستويات قياسية، مشابهة لما حدث خلال بداية جائحة كورونا.