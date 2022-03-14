قال رئيس ومالك نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس إن الرياضة والأنشطة الشبابية ضرورية لبناء مجتمع سليم وصقل مواهب أبنائه.



وخلال لقائه سفير الكويت لدى الجمهورية الإيطالية الشيخ عزام مبارك الصباح، دعا دي لورينتيس إلى تعزيز العلاقات الرياضية والشبابية بين البلدين وكذلك الاستثمار في القطاع الرياضي بكل الألعاب وكل مجالات هذا القطاع من حقوق البث والرعاية والتشجيع لتحقيق الإنجازات الرياضية. من جهته، أكد السفير عزام على أهمية قطاع الشباب والرياضة والاهتمام بهذا القطاع باعتبار الشباب العنصر الأساسي للتنمية.