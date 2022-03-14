بشرى شعبان



أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي عن عودة الدوام في الوزارة بكامل قوة العمل الرسمية بنسبة 100%.



وأشار العنزي، في تصريح صحافي، إلى إيقاف كل حالات الإعفاء من العمل، ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانونا، علاوة عن إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير وفق الإجراءات المقررة من قبل ديوان الخدمة المدنية.



وقال العنزي إن اليوم تمت إعادة العمل بأجهزة البصمة في جميع مرافق الوزارة، لافتا إلى أن هناك التزاما من كل موظفي الوزارة.



واوضح انه تمت إعادة ساعات العمل الرسمية المعتادة 7 ساعات على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي وفق الدوام الرسمي للوزارة، حيث ان المواعيد المتبعة في الوزارة خلال نظام البصمة، في عملية الحضور والانصراف الدوام الصباحي، يبدأ من الساعة 7:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 9 مساء.



في سياق آخر، أكد أن التظلم من الأعمال الممتازة يتم الآن عن طريق الرابط الذي نشرته الوزارة في جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة للحضور، بينما التظلم من نتيجة التقييم السنوي سيكون بداية الشهر المقبل.