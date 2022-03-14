اسامة ابو السعود



ترأس وكيل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية م.فريد عمادي وفد دولة الكويت المشارك باجتماع اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الخامس والعشرين، يوم الخميس الماضي الموافق 10 مارس 2022م عبرالاتصال المرئي .

وجرى خلال الاجتماع البحث في عدد من أوراق العمل ومنها المقدمة من دولة الكويت وهي "مشروع مذكرة التفاهم بين دول المجلس في مجال الشؤون الإسلامية".

والورقة الثانية التي قامت دولة الكويت بتقديمها "الرؤية المستقبلية المشتركة لوزارات والشؤون الإسلامية" وتوصلت اللجنة إلى رفع ورقة الرؤية المستقبلية إلى الاجتماع القادم لمساعدي الوزراء تمهيداً لرفعها للوزراء والتوصية باعتمادها.



ثم تم مناقشة الورقة المقدمة من الأمانة العامة للأوقاف حول "عرض التجارب عبر تقنية الاتصال المرئي"، وغيرها من الأوراق المقدمة من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمقترح مكافحة الإرهاب المقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، حيث توصلت اللجنة الى رفع ورقة مكافحة الإرهاب إلى الاجتماع القادم لمساعدي الوزراء تمهيداً لرفعها للوزراء والتوصية باعتمادها ومقترح إقامة يوم عالمي للوقف، وقد خرجت التوصية باستكمال الدراسة حول المقترحات المقدمة ، وضم وفد دولة الكويت المستشار د. عبدالسلام الفيلكاوي، ومدير ادارة الدراسات والعلاقات الخارجية - الأمانة العامة للاوقاف لينة المطوع ومدير إدارة مكتب وكيل الأوقاف سامي محمد العازمي، ومراقب إدارة مكتب الوكيل عيد خميس الشمري.