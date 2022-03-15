التويجري: البنك حريص على تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة لعملائه لمواجهة تحديات العصر

أندرو بول: المستقبل القريب سيشهد مزيداً من الخدمات الرقمية يقدمها «Nomo Bank»



أعلن «Nomo Bank» البنك الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان عن إطلاق خدمة «Apple Pay» لجميع عملائه، وتعتبر «Apple Pay» وسيلة الدفع الرقمية الأكثر أمانا والتي ستتيح لعملاء البنك إجراء كل معاملاتهم من خلال مختلف أجهزة Apple الذكية (الآيفون - آيباد - ماك وساعات Apple watch).



وأوضح البنك في بيان صحافي أن إطلاق الخدمة الجديدة لعملاء «Nomo Bank»، يعد نقلة مهمة في استخدام خدمات البنك الرقمية مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والأمان في معاملات الدفع والشراء اليومية.



وفي هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط عبدالله التويجري إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصNomo Bank على تطوير مجموعة حلول الدفع الرقمية المبتكرة لمواجهة تحديات العصر وتزويد العملاء بأحدث تقنيات الدفع مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان معدلات أعلى لمستويات الحماية والأمان.



وأضاف التويجري ان هذه الخطوة تؤكد على استراتيجية البنك في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية مع منح العملاء القدرة على إدارة مدخراتهم بسهولة ويسر.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط أندرو بول: «نحن فخورون بهذه الخطوة المهمة في رحلة Nomo Bank والتي بدأت قبل أشهر قليلة وأثبتت رؤية بنك BLME في تأسيس بنك إسلامي رقمي يواكب طموحات العملاء ويلبي احتياجات الجميع في المنطقة من الراغبين في إدارة ثرواتهم بالشكل الأفضل مع الحصول على خدمات مصرفية متطورة».



وأضاف بول: «يتمتع عملاء Nomo Bank بالسيطرة الكاملة على مدخراتهم وثرواتهم في حساباتهم في لندن على مدار الساعة بغض النظر عن مكان تواجدهم وذلك بفضل تطبيق البنك الآمن والسهل الاستخدام والذي من خلاله يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة».



وستتيح هذه الخدمة لعملاء Nomo Bank القيام بعمليات الدفع بكل سهولة سواء من داخل التطبيق او عند الشراء على الإنترنت دون الحاجة لإنشاء حسابات أو إدخال معلومات بطاقات الائتمان وعنوان الشحن والفواتير في كل مرة. كما تمت مراعاة الأمان لخاصية أساسية في تصميم Apple Pay عند الدفع باستخدام البطاقات المصرفية إذ لا يتم تخزين أرقام البطاقة على الجهاز وبدلا من ذلك يتم إنشاء رقم حساب شخصي للجهاز وتشفيره ثم تخزينه في شريحة معتمدة.



وفي سياق متصل، أشار التويجري الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان انه يمكن الدفع باستخدام أجهزة Apple سواء الآيفون او الساعة الذكية في المتاجر والمطاعم والكافيهات والفنادق وغيرها بكل سهولة في جميع أنحاء العالم إلى جانب الشراء عبر الإنترنت وذلك باستخدام خواص بصمة اليد أو الوجه على الأجهزة. وأضاف: يمكنك ان تتخيل سهولة ان تكون بطاقتك المصرفية موجودة على هاتفك أو ساعة يدك مما يسهل الحياة ويجعل كل معاملاتك البنكية اليومية سهلة لا تحتاج إلا لتمريرها عبر أجهزة الدفع التي تستخدم خاصية contactless.



وأوضح التويجري ان Nomo Bank منذ انطلاقته في شهر أكتوبر الماضي يشهد نموا متواصلا سواء من حيث عدد العملاء او من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يطرحها والتي تلقى إقبالا كبيرا. وأضاف: على الرغم من ان قاعدة عملاء البنك لاتزال محصورة في بريطانيا والكويت في المرحلة الحالية فإن البنك يعمل على توسعة قاعدة عملائه بدءا بدول الخليج ومنها لباقي دول المنطقة ومن ثم التوسع عالميا ليكون بالفعل «أول بنك إسلامي رقمي عالمي» يلبي احتياجات الجميع ويقدم خدمات رقمية عالية المستوى. وقال التويجري ان الفترة المقبلة ستشهد توفير التطبيق لمستخدمي هواتف الأندرويد إلى جانب توفير خدمات تتعلق بالتمويل العقاري للراغبين في تملك العقارات في بريطانيا.



ويمكن للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم مع Nomo Bank فتح حساب جاري في المملكة المتحدة بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي خلال بضع دقائق، وتسلم بطاقة الخصم المباشر بالجنيه الإسترليني من ماستركارد على عنوانهم خلال 5 أيام للتمتع باستخدامها في أي مكان في العالم.