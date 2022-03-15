أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات إنفينيتي في الكويت، سيارة إنفينيتي QX55 الجديدة كليا في الكويت، وذلك خلال فعالية أقامتها الشركة في مجمع الأفنيوز، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.



من وجهة نظر إبداعية تتحدى المألوف في التصميم، فإن سيارة إنفينيتي QX55 تحضر كوريث روحي عريق لفئة FX، حيث تعيد السيارة الجديدة لعلامة إنفينيتي مكانتها في فئة سيارات ساهمت الشركة الأم في تأسيسها من خلال التصميم المبتكر والطابع الرياضي الفاخر. ويكتمل تصميم الشبك ذو الأقواس المزدوجة بأنماط متشابكة مستوحاة من فن الأوريجامي، ما يعطيه عمقا بصريا ويبرز جمال اللمسات اليابانية العصرية. كما تم تزويد السيارة بأضواء LED أمامية قياسية تحاكي شكل العين البشرية. وتنساب الخطوط الأنيقة للطراز الجديد كليا من غطاء المحرك، لتمر فوق المصدات الأمامية عبر الأبواب وصولا إلى العجلات الخلفية. وتم تزويد جميع طرازات QX55 بعجلات قياسية بحجم 20 بوصة، تندمج بكل سلاسة مع أقواس العجلات وتؤكد على حضورها الديناميكي. وتبرز الجهة الخلفية من السيارة براعة إنفينيتي في عكس بساطة التصاميم اليابانية، حيث تم تزويدها بباب للصندوق الخلفي يتميز بتصميم بسيط وتكنولوجيا أنيقة ومتطورة، ما يترك انطباعا لا ينسى، وتتميز مصابيح الإضاءة الخلفية الرقمية بتصميم يحاكي مفاتيح البيانو، وتتكون من 45 مصباحا من نوع LED مجتمعة في مصباح واحد، ما يضفي على السيارة تصميما فريدا للأنوار، كما تم تزويد شعار إنفينيتي على باب الصندوق الخلفي بتقنية متقدمة، حيث يحتوي على زر لفتح الباب بشكل تلقائي، ما يضفي مزيدا من البساطة على الجهة الخلفية من السيارة.



وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بشاشتين بدقة عالية تعملان باللمس، ونظام المعلومات والترفيه InTouch المتوافق مع نظامي آبل كار بلاي وآندرويد أوتو، مع عدد من منافذ USB للشحن، ويبلغ قياس الشاشة العلوية 8 بوصات والسفلية 7 بوصات، وهما تزودان السائق بالمعلومات، وتوفران تجربة ترفيهية للركاب بالاستفادة من نظام صوتي بأداء متميز من بوز يوفر تجربة صوتية رفيعة المستوى.



وتتوافر مقاعد السيارة بثلاثة خيارات، هي الجلد أو القماش الجلدي أو جلود الأنيلين، تزين جميعها المقصورة الداخلية الواسعة للسيارة، كما يمكن إزاحة الصف الثاني من المقاعد لتوفير مساحة أكبر للحمولة أو لزيادة المساحة أمام الركاب حسب الحاجة.



وتم تزويد السيارة بمحرك VC-Turbo رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 268 حصانا ذات الضغط المتغير المبتكر والحائز عدة جوائز، والذي يمكنه توفير كفاءة محسّنة أو قوة عند الطلب، عندما يحتاج السائق لذلك. ويعمل ناقل الحركة المزود بتقنية التغيير المستمر ونمط تغيير السرعة اليدوية، على نقل الحركة إلى نظام الدفع الرباعي الذكي، الذي يتم تزويد جميع طرازات QX55 به. ويعمل نظام تحديد نمط القيادة على تعزيز تجربة السائق وتخصيصها بشكل أكبر من خلال إعدادات يمكن برمجتها، وتتضمن قياسي واقتصادي ورياضي وشخصي.



وتتميز QX55 الجديدة كليا بمجموعة من تقنيات السلامة الذكية، بما فيها نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام التنبيه ومنع الخروج عن المسار، ونظام الفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي لاكتشاف وجود مشاة أمام السيارة، ونظام التحذير من النقاط العمياء والتدخل، ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي.



وستتوافر إنفينيتي QX55 الجديدة ضمن ثلاث فئات مجهزة بشكل كامل، وهي: لوكس وإسينشال وسينسوري.



وتدعوكم إنفينيتي البابطين لزيارة معرضها الخاص في الري لمشاهدة طراز QX55 الجديد كليا والتعرف على مواصفاتها وجمالها عن قرب وكيف تمثل هذه السيارة ذلك الحنين لمجد سيارات الكروس أوفر كوبيه العريقة.