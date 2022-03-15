952.4 مليون دينار إجمالي قيمـة أصـول الصناديق.. بارتفاع بلغ 19.3%

7.9 ملايين دينار سيولة في ميزانيات الصناديق بنهاية ديسمبر الماضي

علاء مجيد



ارتفعت أرباح 22 صندوقا استثماريا كويتيا (14 صندوقا تقليديا و8 صناديق إسلامية) بنحو 362%، إذ بلغت نحو 206.63 ملايين دينار بنهاية 2021، مقارنة مع 78.95 مليون دينار خسائر في 2020.



واستحوذ 14 صندوقا تقليديا على 86% من إجمالي أرباح الصناديق، بما قيمته 177.6 مليون دينار، في حين بلغت حصة أرباح الصناديق الإسلامية 14% من أرباح الصناديق بما قيمته 28.99 مليون دينار.



وانعكس الأداء الإيجابي لبورصة الكويت خلال العام الماضي على أداء الصناديق، حيث سجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعا سنويا بنحو 26.9% في نهاية تداولات ديسمبر الماضي بمكاسب بلغت 1497 نقطة، ليصل إلى 7043 نقطة.



وارتفع مؤشر السوق الأول خلال العام بنحو 26.2% محققا 1588 نقطة مكاسب ليصل الى 7639 نقطة من 6051 نقطة بنهاية عام 2020، كما حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنحو 29.3% بإضافة 1334 نقطة في 2021 ليصل الى 5886 نقطة مقارنة مع 4552 نقطة بنهاية عام 2020، وتأتي هذه الارتفاعات مدفوعة بزيادة التدفقات الأجنبية إلى البورصة، والتحسن الواضح في مستويات أسعار النفط الذي تخطى مستوى 100 دولار بالسوق العالمي.



ترتيب الصناديق



وتفصيليــاً، تصــــدر صندوق الرائد للاستثمار الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار، قائمة أكثر الصناديق تحقيقا للأرباح إذ استحوذ على 35.59 مليون دينار من إجمالي أرباح صناديق الاستثمار بما نسبته 17.22% منها، بينما حل صندوق الوطنية الاستثماري ثانيا بأرباح بلغت 34.40 مليون دينار، بما نسبته 16.65% من إجمالي الأرباح.



وجاء في المرتبة الثالثة صندوق المركز للعوائد الممتازة والذي تديره شركة المركز المالي، بأرباح بلغت 18.92 مليون دينار، وبنسبة 9.15% من إجمالي الأرباح لكافة الصناديق، وجاء في المرتبة الرابعة صندوق المركز للاستثمار والتطوير بأرباح بلغت 18.42 مليون دينار وبنسبة 8.9% من إجمالي الأرباح.



وحل صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول والذي تديره شركة كامكو انفست في المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 16.24 مليون دينار، وبنسبة 7.85% من إجمالي أرباح الـ 22 صندوقا استثماريا، وفي المركز السادس جاء صندوق وفرة والذي تديره شركة وفرة للاستثمار المالي محققا أرباحا بلغت 13.03 مليون دينار تشكل ما نسبته 6.3% من إجمالي أرباح الصناديق.



وجاء في المركز السابع صندوق فرصة المالي والذي تديره شركة المركز المالي بأرباح بلغت 12.43 مليون دينار وبنسبة 6.01% من إجمالي أرباح الصناديق.



وحل ثامنا صندوق كامكو الاستثماري والذي تديره شركة كامكو انفست بأرباح بلغت 9.24 ملايين دينار وبنسبة 4.47% من أرباح الصناديق ككل، وجاء في المرتبة التاسعة صندوق الدرة الإسلامي والذي تديره شركة كامكو انفست بتحقيقه أرباحا بلغت قيمتها 8.94 ملايين دينار وبنسبة 4.3% من إجمالي أرباح كل الصناديق، كما جاء في المرتبة العاشرة صندوق الفجر والذي تديره شركة وفرة للاستثمار بتحقيق أرباح بلغت 8.82 ملايين دينار وبنسبة 4.26% من إجمالي أرباح الـ 22 صندوقا.



خفض السيولة



وخفض مديرو الاستثمار معدلات السيولة في محافظهم خلال 2021 بما يعكس التوازن بين النظرة المستقبلية المتفائلة لبورصة الكويت والتي تدفعهم لزيادة مراكزهم الاستثمارية من الأسهم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد تعافيا تدريجيا للاقتصاد بعد التخلص من تداعيات جائحة كورونا.



وأظهر رصد لـ «الأنباء»، أن حجم سيولة صناديق الاستثمار الـ 22 صندوقا بلغت 7.89 ملايين دينار بنهاية ديسمبر الماضي بتراجع قدره 59% مقارنة بـ 19.21 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2020.



وبلغ حجم السيولة لدى 14 صندوقا تقليديا 5.32 ملايين دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي مقابل 13.78 مليون دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2020 أي بتراجع بلغ 61.4%، كما تراجعت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددها 8 صناديق لتحقق 2.57 مليون دينار مقارنة بـ 5.44 ملايين دينار بنهاية عام 2020 أي بتراجع قدره 52.7%.



وتصل تلك السيولة لدى مديري الاستثمار الكويتيين إلى نحو 0.82% من إجمالي قيمة الأصول التي يقومون بإدارتها، حيث بلغت تلك الأصول بنهاية 2021 نحو 952.46 مليون دينار، هذا وقد شهدت الأصول ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 19.3% مقارنة بـ 798.04 مليون دينار بنهاية عام 2020.