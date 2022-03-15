بشرى شعبان



أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد إصدار لائحة جديدة بشأن قواعد وإجراءات منح إذن العمل، حيث وافق على المشروع الذي تم إعداده مع التوصية بإصدار القرار التنفيذي المتعلق باللائحة طبقا للتفويض الممنوح بالمادة 5 من لائحة مجلس إدارة الهيئة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 6/ ق لسنة 2014، حيث صدرت اللائحة بالفعل تحت أحكام القرار الإداري 156 لسنة 2022.



وكشف الموسى في تصريح صحافي عن أبرز الأحكام التي تضمنتها اللائحة الجديدة وتمثلت في السماح لأصحاب الأعمال المندرجين تحت الفئتين الثانية والثالثة من فئات التصاريح الواردة بالباب الثاني من اللائحة بالحصول على تصاريح عمل مساوية لتلك التي تم الانتفاع بها بعد مضي 6 سنوات من تاريخ إصدار التصاريح، ما سيتيح لأصحاب العمل الخاضعين لهاتين الفئتين والذين استنفذوا تصاريح العمل منذ 6 سنوات بإعادة فتح التصاريح لهم مجددا وفقا لتقدير الاحتياج الخاص بأصحاب العمل المذكورين.



وبين أن إعادة منح التصاريح لهاتين الفئتين لمراعاة اعتبارات العدالة وتحقيق المرونة الكافية لسوق العمل، نظرا للظروف الحالية التي ترتبت على آثار جائحة كورونا.