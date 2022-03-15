حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أصــدر وزيـــر الصحـة د. خالد السعيد قرارا بتعديل قرار لائحة العلاج بالخارج، وجاء التعديل بالفقرة الأولى من البند (2) ثانيا، الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العلاج في الخارج لتصبح على النحو التالي:



تقوم اللجان الطبية التخصصية ببحث حالة المريض والكشف عليه إن لزم الأمر ومراجعة ملفه الطبي وكافة التقارير الطبية الخاصة به، وعلى الطبيب المعالج استكمال جميع الإجراءات اللازمة له قبل إعطائه موعد اللجنة، وأيضا تحديد ما إذا كان يحتاج الاستعانة بطبيب متخصص في غير تخصصات اللجنة، وتصدر اللجنة تقريرها على النموذج المعد لذلك (المرفق بهذا القرار)، ويعتمد تقرير اللجنة الطبية التخصصية من جميع الأعضاء ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى أو المركز التخصصي، وفي حال عدم شغل وظيفة رئيس الهيئة الطبية يعتمد التقرير من مدير المستشفى أو المركز حسب كل حالة.



من جهة اخرى، أعلن رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مركز حامد العيسى ونائب رئيس الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى د.تركي العتيبي أن وزير الصحة د.خالد السعيد سيفتتح مؤتمر الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلي، والذي سيقام في الكويت على مدى 4 أيام يوم غد الأربعاء بمشاركة عدد من الاستشاريين أصحاب الخبرة من الدول العربية والأجنبية، مضيفا أن هذا المؤتمر يقام للمرة الأولى في الكويت منذ بداية عقد مؤتمرات الجمعية الدورية قبل نحو 32 عاما.



وذكر د.العتيبي في تصريح صحافي ان المؤتمر يجسد التعاون الطبي والصحي لعالمنا العربي، والذي تأتي أهميته من طبيعة موضوعاته المطروحة على طاولة البحث والنقاش حول أحدث المستجدات والتطورات العلمية لأمراض وزراعة الكلى، لافتا إلى ان المؤتمر يشارك به نخبة من الخبرات العربية المتميزة التي كانت لها دور ملموس في مجال الأبحاث العلمية والقضايا التي تتعلق بأمراض وزراعة الكلى.



وتمنى أن يحقق المؤتمر أهدافه للمساهمة في الحد أو التقليل من الآثار السلبية والتحديات الخاصة بأمراض الكلى في العالم العربي والمجتمع الدولي في ظل تزايد الأعداد المصابين بها عالميا والتي باتت تمثل حقيقة مقلقة، ينبغي أن يتم التعامل معها بجدية مطلقة.



واختتم العتيبي مقدما الشكر لوزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا لدعمهما للمؤتمر، مثمنا في الوقت ذاته جهود كل المشاركين والقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام.