سعود عبدالعزيز



قال مصدر أمني ان رجال مباحث الأحمدي قطعوا شوطا مهما في إغلاق قضية وفاة المواطن المسن دهسا في منطقة هدية بتحديد المتهم وأنه جار ضبطه.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت يوم امس بلاغا بوقوع حالة دهس في منطقة هدية، وبانتقال رجال الأمن شوهد مواطن من مواليد 1953 وقد لحقت به إصابات خطيرة وان الداهس هرب، ليتم نقله للعلاج، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسجلت قضية دهس وهروب.علي صعيد اخر أسعف شاب من غير محددي الجنسية الى مستشفى الجهراء اثر دهسه بدراجة يقودها شاب كويتي، وكان قد ورد بلاغ من قبل عمليات الجهراء بوجود دهس في طريق عبدالرحمن الفلاح، وعليه تم توجيه الدورية الجوالة بالمنطقة، وعند الوصول تمت مشاهدة شاب كويتي من مواليد 1994 وبدون من مواليد 2005 مصاب بكسر في القدم اثر تعرضه للدهس.



من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية إلى تجنب استخدام الحارة اليمنى (حارة الطوارئ)، مؤكدا انها تستخدم فقط للحالات الطارئة.