ليلى الشافعي



أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر عبدالمحسن السجاري انطلاق منتدى قضايا الأوقاف الفقهية العاشر برعاية وزير الأوقاف عيسى الكندري خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري، بمقر الأمانة العامة للأوقاف بمنطقة الدسمة، مضيفا أن المنتدى في نسخته العاشرة سيهتم بدراسة القضايا والمستجدات في مجال الوقف وسيناقش ثلاثة مواضيع مهمة هي: تفسير شرط الواقف، ووقف الثروة الزراعية، ووقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غير مشروعة.



وذكر أن مواضيع المنتدى تم اعتمادها وفق المعايير العلمية والأكاديمية من خلال اللجنة العلمية للمنتدى والتي يترأسها د. خالد المذكور، والتي من خلالها تم استكتاب الباحثين والمختصين في مجال الوقف، كما تم أيضا تحكيم هذه الأبحاث وقف المعايير الأكاديمية والدولية للتحكيم.



وبين السجاري أن فعاليات المنتدى في دورته العاشرة ستعقد وفق نظام الافتراضي (عن بعد)، بمشاركة الباحثين المشاركين من شتى أقطار العالم، ما يساهم في توفير فرص ثمينة للمناقشة وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين وتداول أكبر لأبحاثهم.



وفي الختام تقدم السجاري بالشكر إلى جميع الجهات المشاركة في تنظيم هذا المنتدى وخص بالشكر رئيس وأعضاء اللجنتين العلمية والتحضيرية للمنتدى، وجميع السادة العلماء الأجلاء والباحثين والفقهاء الذين لبوا دعوة المشاركة، متمنيا للجميع النجاح والتوفيق.