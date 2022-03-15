دشن وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية، ساحة تحمل اسم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بمنطقة الأبيار في العاصمة الجزائر.



وقال راوية، في تصريح للصحافيين عقب حفل التدشين الذي شارك فيه الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد، «نهنئ أنفسنا وإخواننا في الكويت بهذه التدشينات التي نعتبرها مفخرة للجزائر ونطمح لإنجازات أخرى»، مؤكدا العزم على إقامة المزيد من التعاون والشراكة مع «الإخوة في الكويت».



وأعرب الوزير الجزائري عن الرغبة في رؤية المزيد من المشاريع والاستثمارات الكويتية التي تساهم في النمو الاقتصادي في الجزائر، مؤكدا ان ثمة حركة حيوية في العلاقات بين البلدين تجري برعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.



وأضاف «نحن نسعى لتعزيز وجود إخواننا الكويتيين في بلادنا والاستثمار في مجالات أخرى» خاصة في قطاعات المالية والتأمينات والسياحة والزراعة والصناعة الصيدلانية.



كما دشن وزير المالية الجزائري بحضور الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد المقر الجديد لبنك «خليج ـ الجزائر» في منطقة أبيار والذي تملكه شركة الكويت القابضة.



في هذا السياق، قال المدير العام لبنك خليج الجزائر ربيع سكرية في بيان صحافي عقب حفل التدشين إن «المبنى الجديد يمثل مصدر اعتزاز حقيقيا ورمز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والكويت».



وأضاف ان المقر يمثل رمزا لوجود بنك الخليج في السوق الجزائرية منذ ما يقارب 20 سنة كما يمثل دليل ثقة في نموها وازدهار مستقبلها.



ويعمل في بنك خليج الجزائر أكثر من 1100 موظف ولديه شبكة تضم 59 وكالة وست خدمات بنكية ذاتية تغطي 39 ولاية في الجزائر.



وكان رئيس شركة الكويت القابضة الشيخ عبدالله ناصر الصباح قد التقى وزيري السياحة والتجارة الجزائريين لبحث سبل تعزيز الاستثمار لاسيما القطاع الخاص الكويتي داخل الجزائر وكذلك إمكانية تفعيل عمل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.