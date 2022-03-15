أعلنت جمعية تراحم للاعمال الخيرية والإنسانية عن قيامها بتقديم الكفالة الشاملة لنحو 2800 يتيم في 13 دولة عربية وآسيوية وأفريقية وأوروبية، وذلك ضمن برامجها ومشاريعها الخاصة بتقديم الرعاية للأيتام الذين فقدوا من يعولهم.

وفي هذا الشأن، قال المدير التنفيذي لجمعية تراحم عبدالحميد الدوسري: إن الجمعية تستند في مشروع كفالة الايتام إلى دراسة متكاملة لأحوال اليتيم تعدها الجمعية، وتقرر من خلالها طبيعة الكفالة التي يحتاجها المكفول، بالإضافة إلى تفقد أحواله من حين لآخر بهدف تذليل الصعاب التي تواجهه.



وأوضح الدوسري أن الجمعية تقوم بتقديم تلك الكفالات للأيتام في سورية واليمن وفلسطين وتحديداً أيتام العائلات النازحة والمتضررة من آثار النزاعات والصراعات، بالإضافة إلى أيتام المناطق الفقيرة في موريتانيا والصومال وأوغندا والسنغال والنيجر وبنين وغامبيا وكذلك الهند والفلبين وألبانيا.

وأشار الدوسري إلى اهتمام الجمعية بمشروعات كفالة الأيتام، لمكانتها العظيمة في ديننا الحنيف، الذي يحثنا على ضرورة رعاية اليتيم واحتضانه وإكرامه والاعتناء به ومد يد العون له، لما في ذلك من إصلاح كبير لشؤون اليتيم، وأجر عظيم لكافله.

وأشاد المدير التنفيذي باهتمام أهل الخير بهذا الجانب في تبرعاتهم وصدقاتهم، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يكتب لهم أجر الكفالة وجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم.