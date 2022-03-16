قالت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن إنها حازت أقل الأسعار في مناقصة تابعة لشركة نفط الكويت، بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليون دينار.



وقالت «سفن»، في بيان على موقع البورصة أمس، ان المناقصة خاصة بمشروع إنشاء محطة فرعية للاستهلاك الرئيسي في الروضتين F ومحطات فرعية في مراكز التجميع GC-25 وGC-15 ومحطة فرعية بمحرك متغير السرعات في مركز التجميع GC-25 والأشغال المتصلة بها.



وأكدت الشركة في البيان أنها ستقوم بالإعلان على الموقع الرسمي لبورصة الكويت فور تسلم كتاب الترسية من الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وأعلنت «سفن» الأحد الماضي عن فوزها ضمن تحالف بمناقصة لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية بمبلغ إجمالي قدره 48.747 مليون دينار.