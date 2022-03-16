نصحبكم اليوم في تجربة سريعة على متن سيارة جي ايه سي GS3 الجديدة، والتي تتميز بحجمها المدمج الصغير وبخطوطها الديناميكية الأنيقة ذات الطابع العصري، وبتصميم هادئ للمقصورة، وبمحرك قوي الأداء اقتصادي في استهلاك الوقود، كلها مواصفات تجعل من GS3 سيارة عملية مناسبة تماما لجيل الشباب.



البداية مع التصميم الخارجي لـ GS3 الجديدة، من الخارج تطل علينا السيارة بتصميم رياضي يعتمد على شبك أمامي كبير يحتوي على قضبان من الكروم يتوسطه شعار الشركة الصانعة، اما المصد السفلي فيأتي باللون الأسود مع أضواء الضباب الدائرية على جانبيه، اما المصابيح الأمامية فتتميز بتصميمها الأنيق المنسحب إلى جانبي السيارة وهي تضم مصابيح هالوجين إضافة إلى اضاءة LED نهارية.



التصميم الجانبي للسيارة يتميز بتصميم خط السقف العائم الذي يمنح مظهرا انيقا يكتمل بالجمع بين الكروم وعمود D المخفي، أيضا نلاحظ بعض الانحناءات التي تمتد يمتد من قوس العجلات الأمامية وحتى الخلفية، اما الإطارات فهي ذات تصميم رياضي وتتوافر بـ3 خيارات من المقاسات 16 و17 و18 إنشا، اما المرايا الجانبية فيمكن طيها كهربائيا وهي مطلية بنفس لون السيارة وتحتضن أضواء الانعطاف.



اما التصميم الخلفي فيتميز بجناح علوي، وبلمسات سوداء تمتد إلى الجوانب، وبإضاءة ذات تصميم مغزلي، وإلى الأسفل نجد مصدا خلفيا مصنوعا من البلاستيك يحتضن مخرجي عادم وهميين ليمنح التصميم مظهرا رياضيا خاصا.



المقصورة الداخلية



وتأتي سيارة جي ايه سي GS3 بمقصورة جذابة ذات تصميم رياضي متمركز حول السائق ومقاعد مريحة مكسوة بالجلد ثنائية الألوان، ويتوافر لركاب المقاعد الخلفية، فتحات تهوية ومسند ذراع في الوسط وحامل أكواب، ومفتاح تحكم ذكي للدخول، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 8 إنش تتضمن نظام الملاحة وأنظمة الترفيه والاتصال.



مساحة صندوق الأمتعة في سيارة GS3 تبلغ 370 ليترا، هي مساحة تخزين صغيرة نسبيا لكنها مناسبة جدا للفئة المستهدفة، لكنها تصل إلى 780 ليترا في حال طي مقاعد الصف الخلفي.



مجموعة الحركة



محرك الـ GS3 هو الجيل الثاني 200T ويأتي بسعة 1.3 ليتر توربو بقوة 135 حصانا وعزم دوران 202 نيوتن-متر، ويرتبط بناقل حركة آلي من 6 سرعات، كما تتوافر السيارة بمحرك سعة 1.5 ليتر بقوة 115 حصانا.



هذا المحرك يحتوي على تقنيات متقدمة مثل نظام ضبط احتراق البنزين وتوربو كهربائي منخفض العطالة وتوقيت صمام مزدوج ومتغير باستمرار، كما يعطي عزم تدوير كبير مع استهلاك منخفض للوقود وضجيج أقل. اما ناقل الحركة من آيسين بجيله الثالث، فيضمن التوازن بين العزم والقوة واستهلاك الوقود، مما يجعل من تبديل السرعات تجربة سلسلة ومريحة.



انظمة الأمان والسلامة



وكبقية شقيقتها تتمتع جي أيه سي GS3 بأنظمة وتقنيات السلامة من وسائد هوائية أمامية ووسائد هوائية جانبية ووسائد هوائية ستائرية، و9 أنظمة أمان منها أنظمة سلامة مثل نظام الثبات الإلكتروني، ومساعد الفرامل الهيدروليكي، ونظام التحكم في نزول المرتفعات، ونظام التحكم في صعود المرتفعات، ونظام فرامل اليد الإلكتروني مع أوتوهولد، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام توزيع الفرامل على الإطارات، ونظام الثبات عند المنعطفات، وحساسات أمامية، ومراجعة ضغط الهواء في الإطارات، ومثبت مقعد الطفل ايزوفكيس.



مكونات ذات جودة عالية



تستخدم جي ايه سي موتور مكونات أصلية مختلفة لسياراتها من مزودين عالميين وبجودة عالية، وتشمل برامج الثبات الإلكتروني وأنظمة إدارة المحرك من شركة بوش الألمانية، والكوابح الأمامية من شركة كونتننتال الألمانية، والدعاميات الأمامية والخلفية من شركة فيستيون الأميركية، وناقل الحركة ذا السرعات المتعددة (6 سرعات) من شركة ايسين اليابانية، والذي يوفر 5 أنماط للقيادة مع اختبار التحمل المتراكم لأكثر من 10 ملايين كيلومتر بكفاءة عالية وأقل استهلاك للوقود، ليكون الأفضل على مستوى العالم، وتكييف الهواء من شركة دينسو اليابانية، وأحزمة الأمان والوسائد الهوائية والكوابح الخلفية ومنظومات القوة الهيدروليكية من شركة تي آر دبليو الأميركية.