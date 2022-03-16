المشروع يضم 4 أنفاق رئيسية ويهدف إلى تطوير الخدمات وتسهيل الحركة المرورية

عاطف رمضان



قال مدير مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات أخرى وجسور في منطقة جنوب السرة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.محمد الصفار في تصريح لـ «الأنباء» ان هذا المشروع شارف على الانتهاء، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99%، مشيرا إلى انه تم افتتاح كثير من الطرق والجسور ولم يتبق سوى القليل من عمليات التشطيبات النهائية في المشروع.



وأضاف الصفار ان منطقة جنوب السرة تضم كثيرا من الوزارات الخدمية التي تهم المواطنين، منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومستشفى جابر ووزارة التربية وغيرها من الوزارات الأخرى.



ولفت إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع التنموية في خطة التنمية، مشيرا إلى ان المشروع يضم 4 أنفاق رئيسية، نفق مقابل مستشفى جابر بطول واحد كيلومتر ويتفرع من هذا النفق، نفقان آخران، احدهما تم الانتهاء منه وافتتاحه قبل أسبوعين، والنفق الثاني سيتم الانتهاء منه قبل شهر وهو آخر نفق موجود في المشروع.



ولفت إلى ان المشروع يهدف إلى تطوير خدمات وطرق منطقة جنوب السرة، بالإضافة إلى تسهيل الحركة المرورية، خاصة أن هذه المنطقة مكتظة بالوزارات الخدمية ومستشفى الشيخ جابر الأحمد.