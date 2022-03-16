صرح مدير الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء بأن الجمعية تستعد لإطلاق مشاريع خيرية ودعوية متنوعة داخل الكويت وخارجها خلال رمضان، لتلبية رغبة المتبرعين في الصدقة وإخراج الزكاة في هذه الأيام المباركة.



وذكر الشقراء أن أول هذه المشاريع هو كفالة الأيتام والذي يهدف إلى كفالة 1000 يتيم، ومشروع «أبشروا بالخير» لسداد إيجار الأسر المحتاجة داخل الكويت، وهذا المشروع تجوز فيه الزكاة. وستطرح لجنة التعريف بالإسلام مشروعا مميزا لتوفير الدعم لأنشطتها الدعوية وتعليم المهتدين الجدد، وهناك مشاريع لإغاثة الدول العربية والإسلامية ومنها «إغاثة اليمن». كما تطرح «النجاة» مشاريع تنموية لتحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة، ومنها مشاريع قوارب الصيد، ومكائن الخياطة، والبقرة الحلوب. كما تواصل طرح مشاريع سقيا وحفر آبار ارتوازية في عدد من الدول، وكذلك المشاريع القرآنية التي تنظمها إدارة ورتل، والمشاريع الصحية مثل عمليات العيون في الدول الفقيرة.