بيروت ـ عمر حبنجر



انضم الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة إلى رؤساء الحكومات السابقين تمام سلام وسعد الحريري والحالي نجيب ميقاتي، العازفين عن الترشح للانتخابات النيابية، وبذلك خلت الساحة الانتخابية من الرموز السُنّية الوازنة، فيما تجاوز ميقاتي عزوف الآخرين بتبنيه مرشحين لتيار العزم وحلفائه في طرابلس، بينما تعذر ذلك على السنيورة في بيروت، تحت ضغط سعد الحريري وتيار المستقبل من جهة، وثنائي «أمل» وحزب الله وحلفائهم من جهة ثانية، يضاف اليهم غياب المرجعية الإسلامية القادرة على رسم الطريق وضبط المسارات.



وأعلن السنيورة عزوفه عن الترشح للانتخابات، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت «عزوفي ليس من باب المقاطعة، بل على العكس لإفساح المجال أمام طاقات جديدة، وسأكون معنيا بالاستحقاق بشكل كامل، وأعلن نفسي منخرطا في الانتخابات لآخر أبعادها من دون ترشح».



وينتظر ان يدعم ميقاتي، الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه الأوضاع ولم يدل بأي تصريح، اللائحة التي تضم كريم كبارة وسليمان جان عبيد وعلي درويش وآخرين، وهو قال في بيان عزوفه انه سيدعم من يختارهم الناس.



أما الرئيس السنيورة فقد أعد لائحة برئاسة القاضي خالد قباني، المدير العام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الأيتام الإسلامية، والمشرف على 18 جمعية رعاية إسلامية اجتماعية، وتضم اللائحة: حسن منيمنة، لينا التنير، مازن دمشقية، عماد الحوت (سنّة)، ومنى فياض (شيعية)، وفيصل الصايغ (درزي)، وتواصل السنيورة مع المرشح نبيل بدر وبعض مسؤولي تيار المستقبل، وتردد انه تواصل أيضا مع الرئيس سعد الحريري، لكنه لم يصل إلى قناعة بعدم ترك الساحة السنية لفوضى اللوائح الانتخابية المتعددة، ولا اقنع الآخرين بضرورة توحيد الصفوف.



وكان الحريري ألقى الحرم السياسي على كل من يترشح باسم تيار المستقبل، أو في مواقع «المستقبل»، مع التخصيص بالذكر الرئيس فؤاد السنيورة، الذي اختار العزوف تحسبا لتلقي الضربات من بيت أبيه، وهو ما قد يصب في خانة مصلحة حزب الله ومرشحيه من السنة «الممانعين»، وهذا ما شجع البعض على توقع ظهور «سرايا مقاومة نيابية»، بعد 15 مايو، أو لقاء تشاوري موسع على غرار «اللقاء التشاوري» الذي ضم النواب السنة الخمسة المنتمين إلى فريق «الممانعة السوري ـ الإيراني» بعد انتخابات 2018، إنما على نطاق أكبر، وبما يوازي ثلثي مجلس النواب (86 نائبا) بدلا من النواب الـ 72 حاليا، وفق تقدير النائب السابق مصطفى علوش.



وفي مقابل العزوف السني، تتقدم مختلف الأطراف الأخرى. فالرئيس نبيه بري أعلن مرشحي حركة أمل، وهم: علي حسن خليل، الصادرة بحقه مذكرة إحضار أمام المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، ومثله النائب غازي زعيتر، واحتفظ بأعضاء الكتلة الحاليين باستثناء أربعة، اثنان اعتذرا عن الترشح هما ياسين جابر وحل محله ناصر جابر، وأنور الخليل وحل محله مروان خير الدين، واثنان تخلى عنهما بري وهما: علي بزي الذي حل محله أشرف بيضون، ومحمد نصرالله حل مكانه رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان.



رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أطلق حملتها الانتخابية بحضور بعض المرشحين وبانتظار استكمال اللوائح، وتخطى جعجع في كلمته ما تناوله به رئيس التيار الحر جبران باسيل، مكتفيا بالقول «لن نتحدث بلغة الشارع، لكن حرام تزوير الوقائع».



جعجع اختار إطلاق الماكينة الانتخابية في يوم «14 آذار» الذي له رنينه المستحب لدى القوى السيادية في لبنان، والذي تطرق إليه معظم من كانوا ضمن إطاره، بمن فيهم النائب جبران باسيل، ودعا جعجع إلى تحويل 15 مايو المقبل إلى «14 آذار».



وما لم يقله جعجع بالمنظومة الحاكمة قالته إذاعة «لبنان الحر» الناطقة باسم «القوات»، وهو «ان المنظومة الفاسدة الحاكمة تستخدم مختلف أنواع مفرداتها الغوغائية والسوقية وسطوتها على بعض المواقع والمؤسسات فيما تبقى من دولة، سعيا لتجيير هيمنتها وانعدام رؤيتها المستقبلية، التي أفقرت لبنان وألقت شعبه في قعر جهنم».



وبالتزامن، صدر موقف لافت لرئيس الجمهورية ميشال عون عبر قناة «الميادين» الإيرانية، ومما جاء فيها: ان تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الحر هو تفاهم مجتمعين لا زعيمين، موضحا ان السياسة التي نتفق فيها مع حزب الله هي في الخيارات الاستراتيجية، وان هذا التفاهم سيأخذ مداه مع الوقت خلافا لما يعتقد كثيرون. وعن علاقته بالسيد حسن نصرالله، قال عون «لا نتكلم لكن يفهم احدنا على الآخر ع الطاير».



وعلى هذا، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مشيرا إلى نتائج التخلي العربي عن لبنان نتيجة التصريحات الهميونية والعبثية لكبار القادة تجاه الخليج، فهل سيأتينا المدد من الشرق العظيم عبر قوافل من القمح والوقود والزعفران وما شابه كما وعدونا؟