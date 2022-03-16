تولت الكويت رئاسة مجموعة «77 + الصين» لدى منظمات الأمم المتحدة في روما لدورة العام الحالي 2022، وهي المرة الثانية التي تتولى الكويت رئاسة أكبر مجموعة دولية منذ تأسيسها.



وتسلم مندوبنا الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) يوسف جحيل رسميا رئاسة المجموعة من مندوب الأرجنتين كارلوس جيرنياك في مراسم بمقر مندوبية الأرجنتين شارك فيها عبر الفيديو رؤساء منظمات «فاو» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وبرنامج الأغذية العالمي ممثلو دول المجموعة.



واعرب جيرنياك في مستهل مراسم التسليم عن شكره لمندوب الكويت على مساندته الدائمة ودعمه غير المشروط عبر موقعه نائبا لرئيس المجموعة في انجاح الجهد الجماعي لإبراز مشاكل البلدان النامية خلال ظروف الجائحة التي أدت الى «تضخيم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والغذائية في البلدان النامية».



كما أكد دور مجموعة «77 + الصين» لـ «تحسين نوعية حياة سكاننا كل يوم في مواجهة فجوات التنمية في بلداننا التي فاقمتها الجائحة على صعيد الفقر والجوع ونقص المياه ونقص الخدمات الاجتماعية وخاصة انعدام المساواة»، مجددا الثقة في قيادة الكويت ودعم دول المجموعة لمواصلة الدفاع عن القيم والرؤى المشتركة.



من جانبه، عبر جحيل في كلمته الافتتاحية عن اعتزازه لانتخابه لتولي الكويت مسؤولية المجموعة الكبيرة نيابة عن اقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا متوجها بالشكر والتقدير للرئيس المنصرف سفير الارجنتين جيرنياك وفريقه على ما بذل من جهود «من أجل مجموعتنا ومصالحنا طوال فترة قيادته للمجموعة».



وقال جحيل «اننا على يقين تام من استعدادكم لدعمنا من أجل الوصول إلى موقف موحد بشأن القضايا التي سنبحثها لصالح بلداننا كافة»، مؤكدا ترحيبه الدائم بتلقي أفكار الدول الأعضاء البناءة وتعاونها المتواصل.



وأكد ثقته التامة من أن «مجموعتنا ستحرز تقدما لإثراء مؤتمري «كوب 27» في مصر و«كوب 28» في الإمارات العربية المتحدة الدوليين المرتقبين، مشددا على «الحاجة للعمل معا من أجل توحيد مواقفنا في هاتين المناسبتين المهمتين بما يخدم مصالح اقاليمنا».