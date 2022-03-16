الدوحة - فريد عبدالباقي



بلغ الدحيل نهائي نسخة اليوبيل الذهبي لبطولة كأس أمير قطر بعد فوزه على السد 3-2، في المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



ويدين الدحيل في تأهله إلى محترفه التونسي فرجاني ساسي الذي سجل هدفين في الدقيقتين (8 و80)، والكيني مايكل أولونغا في الدقيقة (44)، بينما سجل هدفي السد المحترف الغاني أندريه آيو، والجزائري بغداد بونجاح في الدقيقتين (34 و90)، وقد لعب السد بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه بيدرو ميغيل في الدقيقة (71) بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر احتكاك مباشر مع صانع ألعاب الدحيل ادميلسون.



وبذلك، ضرب الدحيل موعدا مع الغرافة في نهائي البطولة والمقرر لها في الـ 7:00 مساء الجمعة المقبل، على ستاد خليفة الدولي، حيث تمكن الغرافة من الإطاحة بالوكرة 4-1، ليصعد الغرافة إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ موسم 2012.



ويسعى التونسي فرجاني ساسي إلى تحقيق أول ألقابه مع الدحيل هذا الموسم منذ الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما في صفقة انتقال حر من الزمالك المصري، حيث يتطلع إلى العودة مجددا لناديه السابق مطلع الموسم الجديد، في ظل رغبته باستعادة نجوميته المفقودة منذ رحيله عن القلعة البيضاء، واستبعاده من صفوف منتخب تونس خلال مشاركته الأخيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



هذا، وتلقى المحترف الجزائري لنادي الوكرة محمد بن يطو خطابا رسميا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم يطلب فيه استدعاء مهاجم الوكرة للانضمام إلى معسكر محاربو الصحراء الذي يستعد لخوض لقاءين مصيريين أمام الكاميرون في المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك خلال مارس.



الدحيل يفكر في بلماضي



وعلمت «الأنباء» أن هناك اتجاها لعودة المدرب الجزائري جمال بلماضي مرة أخرى لتدريب الدحيل خلفا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي قررت إدارة النادي عدم تمديد تعاقده معه لفترة ولاية أخرى بناء على رغبة المدرب الذي يمتد تعاقده مع الدحيل حتى 30 يونيو المقبل، وأن ظهوره الأخير مع الفريق سيكون يوم الجمعة المقبل عندما يلعب نهائي كأس أمير قطر أمام الغرافة.



وطالب بلماضي إدارة نادي الدحيل الانتظار لما ستفسر عنه مباراتا الكاميرون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر، لاسيما أنه يتطلع إلى قيادة منتخب الجزائر للمشاركة في كأس العالم وهو على رأس الجهاز الفني، وفي حال إخفاقه عن تحقيق حلم بلوغ النهائيات سوف يتقدم باستقالته من تدريب الجزائر بعد فشله في الاحتفاظ بلقب كأس أمم أفريقيا والخروج من دور المجموعات من دون تحقيق أي انتصار في البطولة الأخيرة في الكاميرون.