

هادي العنزي



حصد أبطال الكويت 4 ميداليات متنوعة (ذهبيتين، وفضية، وبرونزية) في اليوم الأول لبطولة الشارقة الدولية لألعاب القوى للمعاقين، التي تختتم منافساتها مساء اليوم، وجاءت أولى الميداليات الذهبية بواسطة اللاعبة ملاك هادي العنزي بذهبية رمي الرمح في (فئة F53)، فيما حصد الذهبية الثانية حامل الميدالية الفضية في دورة ألعاب طوكيو البارالمبية فيصل سرور في منافسات رمي القرص (فئة F42).



وتمكن البطل عبدالله العنزي من إحراز الميدالية الفضية في سباق 100 متر للكراسي المتحركة (فئة T53)، وحصد الميدالية الرابعة فيصل الراجحي بإحرازه المركز الثالث و«الفضية» بعد حلوله ثالثا في سباق 100 متر للكراسي المتحركة (فئة T54).



ويغادر وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين برئاسة محسن العجمي الشارقة اليوم للمشاركة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى للمعاقين في إمارة دبي، والتي تبدأ منافساتها 17 الجاري وتستمر حتى 25 منه.