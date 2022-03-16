أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تمكن فريق الباحثين في مركز أبحاث المياه التابع له من تطوير نظرية جديدة بعنوان «موازنة كتلة الكلوريد والخواص الهيدروليكية لأحواض المياه الجوفية ومصادر الكلوريد الأخرى لتقييم التغذية المطرية للأحواض الجوفية قليلة الملوحة»، وذلك في إطار مشروع بحثي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وقال المعهد في بيان صحافي أمس إن الفريق البحثي كان برئاسة د.أمجد عليوي وبمشاركة كل من حبيب القلاف وهاريش بهانداري ود. شيدمبرم سابا، مضيفا أن الفريق استطاع وضع نظرية جديدة لكيفية حساب تغذية مكامن المياه الجوفية بفعل هطول الأمطار ومصادر المياه الأخرى مثل المياه السطحية الجارية في الوديان والفاقد من المياه في شبكات توزيع المياه العذبة ومياه الصرف الصحي والمياه الراجعة من أنشطة ري المزروعات.



وأكد أن الباحثين أثبتوا في مركز أبحاث المياه هذه النظرية الجديدة رياضيا من خلال التوصيف الدقيق لعملية تغذية مكامن المياه الجوفية عبر الاستعانة بظاهرتين طبيعيتين أساسيتين في علم هيدرولوجيا المياه الجوفية هما (مبدأ حفظ كتلة الكلوريد) و(مبدأ الاستمرارية لتدفق المياه الجوفية).



وأوضح أن النظرية الجديدة مكنت الباحثين من التوصل إلى نتائج دقيقة تلامس الواقع بعد أن تم تطبيقها على مكامن المياه الجوفية الرسوبية والكربونيــة قليلــة الملوحــة بالكويت.



وأشار المعهد الى أن تطوير النظرية يعد بمنزلة إنجاز غير مسبوق في هندسة المياه الجوفية لذا حرصت مجلة (Hydrological Processes) إحدى المجلات العلمية المحكمة في (علم الهيدرولوجيا) على نشر هذه النظرية الجديدة.