محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني افتتاح فرع لوازم العائلة في منطقة حولي بحلة جديدة، وتزويده بأحدث المعدات والخدمات ليستقبل الجمهور قريبا، حيث تم تنفيذ المشروع وفق أقصى معايير الجودة العالمية.



وأكد خلال الافتتاح بحضور نائب الرئيس د.فيصل المنيس والمدير التجاري فراس الفريح أنه تم الحرص من قبل مجلس الإدارة على أن يشمل مشروع التطوير جميع قرارات اللجنة الفنية والإنشاءات في المنطقة، وتغيير وتجديد كامل لجميع الأفرع القديمة، وأما الحديثة فستكون بمواصفات تلبي الاحتياجات.



وتابع بأننا عملنا على سرعة إنجاز التراخيص وتوفير المستلزمات وتركيب أحدث الأجهزة والمعدات لإنجاز العمل بالسرعة المطلوبة، والعمل على توفير زي موحد خاص بعمالة الأفرع يتناسب مع الشكل والمظهر العام.



وعن موجة ارتفاع الأسعار ودور الاتحاد والجمعيات التعاونية، أكد السداني أن الدولة تعتمد كثيرا على الدور الكبير للجمعيات التعاونية، موضحا أن القطاع التعاوني يثبت دائما قوته ودوره وقدرته على مواجهة الأزمات وتحقيق النجاحات.



من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة د.فيصل المنيس أن الجمعية تسعى إلى تعدد الأفرع وتنوعها في منطقة حولي، وتوفير عروض بأسعار خاصة، مشيرا إلى أن فرع لوازم العائلة الجديد في حولي جاء طبقا للمواصفات الهندسية وبتصميم حديث بمساحة 180م2.